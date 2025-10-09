Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 20
El cruce cierra la etapa de octavos de final del torneo en Rancagua.
Este jueves se terminan de definir los octavos de final del Mundial Sub 20 y el último partido de la jornada enfrenta a Marruecos con Corea del Sur.
El cuadro africano viene de clasificar sin complicaciones como líder del Grupo C, mientras que los asiáticos quedaron en tercer lugar del Grupo B.
Cuándo juega Marruecos vs. Corea del Sur
El partido de Marruecos contra Corea del Sur por el Mundial Sub 20 es este jueves, 9 de octubre, a las 20:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.
Dónde ver a Marruecos vs. Corea del Sur
El partido de Marruecos vs. Corea del Sur se transmite en el canal DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.