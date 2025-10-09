Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 20. Foto referencial

Este jueves se terminan de definir los octavos de final del Mundial Sub 20 y el último partido de la jornada enfrenta a Marruecos con Corea del Sur.

El cuadro africano viene de clasificar sin complicaciones como líder del Grupo C, mientras que los asiáticos quedaron en tercer lugar del Grupo B.

Cuándo juega Marruecos vs. Corea del Sur

El partido de Marruecos contra Corea del Sur por el Mundial Sub 20 es este jueves, 9 de octubre, a las 20:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Dónde ver a Marruecos vs. Corea del Sur