Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana
El cuadro de Rancagua recibe al conjunto colombiano por la primera fecha de la fase de grupos.
Arranca la acción de O’Higgins en la Copa Sudamericana, que en su primer desafío recibe a Millonarios de Colombia.
El cuadro de Rancagua debuta como local por la Fecha 1, con el desafío de empezar con buenos ánimos su participación en el Grupo C de la cita internacional.
Cuándo juega O’Higgins vs. Millonarios
El partido de O’Higgins contra Millonarios es este martes 7 de abril, a las 20:00 horas.
Los clubes se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua para este compromiso.
Dónde ver a O’Higgins vs. Millonarios
El partido de O’Higgins contra Millonarios se transmite en ESPN.
Además, la Copa Sudamericana cuenta con cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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