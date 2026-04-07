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    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    El cuadro de Rancagua recibe al conjunto colombiano por la primera fecha de la fase de grupos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana. Foto referencial de archivo JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Arranca la acción de O’Higgins en la Copa Sudamericana, que en su primer desafío recibe a Millonarios de Colombia.

    El cuadro de Rancagua debuta como local por la Fecha 1, con el desafío de empezar con buenos ánimos su participación en el Grupo C de la cita internacional.

    Cuándo juega O’Higgins vs. Millonarios

    El partido de O’Higgins contra Millonarios es este martes 7 de abril, a las 20:00 horas.

    Los clubes se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua para este compromiso.

    Dónde ver a O’Higgins vs. Millonarios

    El partido de O’Higgins contra Millonarios se transmite en ESPN.

    Además, la Copa Sudamericana cuenta con cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolCopa SudamericanaSudamericanaO'HigginsMillonariosO'Higgins - MillonariosDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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