Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana. Foto referencial de archivo

Arranca la acción de O’Higgins en la Copa Sudamericana, que en su primer desafío recibe a Millonarios de Colombia.

El cuadro de Rancagua debuta como local por la Fecha 1, con el desafío de empezar con buenos ánimos su participación en el Grupo C de la cita internacional.

Cuándo juega O’Higgins vs. Millonarios

El partido de O’Higgins contra Millonarios es este martes 7 de abril, a las 20:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua para este compromiso.

Dónde ver a O’Higgins vs. Millonarios

El partido de O’Higgins contra Millonarios se transmite en ESPN .

Además, la Copa Sudamericana cuenta con cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.