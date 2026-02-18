SUSCRÍBETE
    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Los alemanes visitan Grecia por la etapa de playoffs del campeonato.

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League.

    Este miércoles finaliza la etapa de playoffs de la Champions League, que en su segundo día de partidos tiene programado el duelo entre Olympiacos y Bayer Leverkusen.

    El cuadro de Grecia recibe al conjunto alemán por el compromiso de ida, con intenciones de mantenerse en la máxima competencia europea.

    Cuándo juega Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

    El partido de Olympiacos contra Bayer Leverkusen es este miércoles, 18 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

    Para este cruce los clubes se miden en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo, Grecia.

    Dónde ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

    El partido de Olympiacos contra Bayer Leverkusen se transmite en el canal ESPN2.

    De forma online, la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

