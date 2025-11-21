Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Suiza por el Mundial Sub 17
El cruce se desarrolla este viernes en Qatar por los cuartos de final del torneo.
Portugal se enfrenta a Suiza durante este viernes como protagonistas del duelo europeo de cuartos de final por el Mundial Sub 17.
Las selecciones se instalaron en la etapa tras imponerse ante México e Irlanda, respectivamente.
Cuándo juega Portugal vs. Suiza
El partido de Portugal contra Suiza es este viernes, 21 de noviembre, a las 11:45 horas de Chile.
Dónde ver a Portugal vs. Suiza
El partido de Portugal contra Suiza se transmite en el canal DSports 2 de DirecTV.
De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.
