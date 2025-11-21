Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Suiza por el Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo fpf.pt

Portugal se enfrenta a Suiza durante este viernes como protagonistas del duelo europeo de cuartos de final por el Mundial Sub 17.

Las selecciones se instalaron en la etapa tras imponerse ante México e Irlanda, respectivamente.

Cuándo juega Portugal vs. Suiza

El partido de Portugal contra Suiza es este viernes, 21 de noviembre, a las 11:45 horas de Chile.

Dónde ver a Portugal vs. Suiza

El partido de Portugal contra Suiza se transmite en el canal DSports 2 de DirecTV.

De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.