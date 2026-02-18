SUSCRÍBETE
    Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Newcastle United por la Champions League

    Los clubes se miden en Azerbaiyán por los playoffs de la competencia europea.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Newcastle United por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @nufc Servicios / La Tercera

    Este miércoles se completan los cuatro cruces pendientes de la semana por Champions League, donde Qarabag de Azerbaiyán recibe al Newcastle United.

    Los clubes se miden en el marco de los playoffs, donde se juegan la posibilidad de avanzar en la competencia europea.

    Cuándo juega Qarabag vs. Newcastle United

    El partido de Qarabag contra Newcastle United es este miércoles, 18 de febrero, a las 14:45 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Tofik Bakhramov de Bakú, Azerbaiyán.

    Dónde ver a Qarabag vs. Newcastle United

    El partido de Qarabag vs. Newcastle United se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueQarabagNewcastle UnitedQarabag - NewcastleQarabag - Newcastle UnitedPlayoffsDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

