Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Newcastle United por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @nufc

Este miércoles se completan los cuatro cruces pendientes de la semana por Champions League, donde Qarabag de Azerbaiyán recibe al Newcastle United.

Los clubes se miden en el marco de los playoffs, donde se juegan la posibilidad de avanzar en la competencia europea.

Cuándo juega Qarabag vs. Newcastle United

El partido de Qarabag contra Newcastle United es este miércoles, 18 de febrero, a las 14:45 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Tofik Bakhramov de Bakú, Azerbaiyán.

Dónde ver a Qarabag vs. Newcastle United

El partido de Qarabag vs. Newcastle United se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.