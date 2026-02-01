Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com

Real Madrid vuelve a la cancha por LaLiga de España este fin de semana, donde recibe a Rayo Vallecano en la Fecha 22.

Los merengues se mantienen buscando el liderazgo de la tabla, mientras sortean sus próximos compromisos con la Champions League. Su rival, en tanto, viene de caer por 1-3 contra Osasuna.

Cuándo juega Real Madrid vs. Rayo Vallecano

El partido del Real Madrid contra Rayo Vallecano es este domingo, 1 de febrero, a las 10:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu para este compromiso.

Dónde ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano

El partido del Real Madrid contra Rayo Vallecano se transmite en ESPN .

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.