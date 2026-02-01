SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Los clubes se miden en el Santiago Bernabéu por la Fecha 22 de LaLiga de España.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com Servicios / La Tercera

    Real Madrid vuelve a la cancha por LaLiga de España este fin de semana, donde recibe a Rayo Vallecano en la Fecha 22.

    Los merengues se mantienen buscando el liderazgo de la tabla, mientras sortean sus próximos compromisos con la Champions League. Su rival, en tanto, viene de caer por 1-3 contra Osasuna.

    Cuándo juega Real Madrid vs. Rayo Vallecano

    El partido del Real Madrid contra Rayo Vallecano es este domingo, 1 de febrero, a las 10:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu para este compromiso.

    Dónde ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano

    El partido del Real Madrid contra Rayo Vallecano se transmite en ESPN.

    De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolLaLigaReal MadridRayo VallecanoReal Madrid - Rayo VallecanoHorarioDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El presidente del BCI detalla la historia, las razones y los efectos del “proyecto Moon”

    Raimundo Valenzuela tras la venta de Primus Capital: “Yo después de esto me jubilo”

    Hernán Larraín Matte: “La derecha liberal está en crisis y salir de ella va a ser duro”

    Franquismo en España: Tras la huella de los últimos ejecutados de la dictadura

    Los hijos impensados del estallido

    La historia del divorcio oficialista en tres actos

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 31 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 31 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    3.
    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    4.
    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival de Las Condes 2026

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival de Las Condes 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Hernán Larraín Matte: “La derecha liberal está en crisis y salir de ella va a ser duro”

    Los hijos impensados del estallido

    El presidente del BCI detalla la historia, las razones y los efectos del “proyecto Moon”
    Negocios

    El presidente del BCI detalla la historia, las razones y los efectos del “proyecto Moon”

    Raimundo Valenzuela tras la venta de Primus Capital: “Yo después de esto me jubilo”

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Tendencias

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Con goleadas de Iquique y Santa Cruz: los equipos de Primera B abren los fuegos de la Copa Chile
    El Deportivo

    Con goleadas de Iquique y Santa Cruz: los equipos de Primera B abren los fuegos de la Copa Chile

    Uno de los deseos de Ortiz para Colo Colo: Víctor Dávila convierte su primer gol del año en triunfo del América

    Entrevista con Rodrigo Rojas: “El éxito para mí fue bastante tardío; hoy me proyecto varios años”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura
    Cultura y entretención

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura

    Carmen Romero y el nuevo orden de Teatro a mil: “Tito Noguera nos decía que la Fundación tiene que seguir, no parar”

    A lo que hemos llegado

    Franquismo en España: Tras la huella de los últimos ejecutados de la dictadura
    Mundo

    Franquismo en España: Tras la huella de los últimos ejecutados de la dictadura

    La batalla de Minneapolis: Por qué la ciudad se convirtió en el epicentro de la violencia migratoria de Trump

    Juez estadounidense ordena la liberación de niño de 5 años detenido por ICE en Minneapolis

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?