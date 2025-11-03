Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Croacia por el Mundial Sub 17
Las selecciones del Grupo C se enfrentan por la primera fecha de la Copa del Mundo juvenil.
Senegal se mide contra Croacia en uno de los cruces que dan inicio al Mundial Sub 17 de Qatar.
Las selecciones del Grupo C juegan por la primera fecha en el estadio Field 1.
Cuándo juega Senegal vs. Croacia
El partido de Senegal vs. Croacia es este lunes, 3 de noviembre, a partir de las 10:00 horas de Chile.
Dónde ver a Senegal vs. Croacia
El partido de Senegal contra Croacia se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.
