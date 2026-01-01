Dónde y a qué hora ver a Sunderland vs. Manchester City en TV y streaming
Los clubes se miden en uno de los partidos que finalizan la Fecha 19 de la Premier League.
Termina la Fecha 19 de la Premier League y llega el turno del partido entre Sunderland y el Manchester City.
Los locales llegan a la jornada tras su empate a 1 con Leeds, mientras que los ciudadanos se impusieron anteriormente por 2-1 ante Nottingham Forest y persiguen el liderazgo de la tabla inglesa.
Cuándo juega Sunderland vs. Manchester City
El partido de Sunderland contra el Manchester City es este jueves, 1 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Los ciudadanos visitan el Stadium of Light de Inglaterra para este compromiso.
Dónde ver Sunderland vs. Manchester City
El partido de Sunderland contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
