Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por TV y streaming
El partido que se juega durante este lunes es válido para la Fecha 24 de la Liga de Primera.
Avanza la Fecha 24 de la Liga de Primera y este lunes corresponde el enfrentamiento entre Universidad de Chile y Palestino.
El desafío para los azules se convierte e su último compromiso previo a jugar la semifinal de ida de la Copa Sudamericana contra Lanús.
Cuándo juega Universidad de Chile vs. Palestino
El partido de Universidad de Chile vs. Palestino es este lunes, 13 de octubre, a las 16:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio Santa Laura de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Universidad de Chile vs. Palestino
El partido de Universidad de Chile vs. Palestino se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 mesesPlan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.