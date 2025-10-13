Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Avanza la Fecha 24 de la Liga de Primera y este lunes corresponde el enfrentamiento entre Universidad de Chile y Palestino.

El desafío para los azules se convierte e su último compromiso previo a jugar la semifinal de ida de la Copa Sudamericana contra Lanús.

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Palestino

El partido de Universidad de Chile vs. Palestino es este lunes, 13 de octubre, a las 16:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Santa Laura de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Universidad de Chile vs. Palestino

El partido de Universidad de Chile vs. Palestino se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.