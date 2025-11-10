Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo cbf.com.br

Zambia contra Brasil se miden este lunes en uno de los esperados partidos del Grupo H por el Mundial Sub 17.

Las selecciones llegan invictas a la instancia, donde un empate mantendría a la Canarinha como líder por diferencia de goles.

Cuándo juega Zambia vs. Brasil

El partido de Zambia contra Brasil por el Mundial Sub 17 es este lunes, 10 de noviembre, a las 11:45 horas de Chile.

Dónde ver a Zambia vs. Brasil

El partido de Zambia contra Brasil se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.