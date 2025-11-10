OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    Ambas selecciones del Grupo H llegan sin registrar derrotas y van en búsqueda del liderazgo en la tabla.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo cbf.com.br Servicios / La Tercera

    Zambia contra Brasil se miden este lunes en uno de los esperados partidos del Grupo H por el Mundial Sub 17.

    Las selecciones llegan invictas a la instancia, donde un empate mantendría a la Canarinha como líder por diferencia de goles.

    Cuándo juega Zambia vs. Brasil

    El partido de Zambia contra Brasil por el Mundial Sub 17 es este lunes, 10 de noviembre, a las 11:45 horas de Chile.

    Dónde ver a Zambia vs. Brasil

    El partido de Zambia contra Brasil se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

    De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolMundial Sub 17ZambiaBrasilZambia - BrasilSub 17Dónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmiteHorario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Mauricio Ojeda presenta apelación ante la Corte Suprema para revertir prisión preventiva

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Abogado de Codelco apunta a Vivanco y Movitec por trama bielorrusa

    Justicia francesa concede la libertad condicional al expresidente Sarkozy

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Imputan nuevos cargos al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por el despliegue de drones para justificar la ley marcial

    Lo más leído

    1.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    2.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    3.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    4.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    5.
    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    Diputado Mauricio Ojeda presenta apelación ante la Corte Suprema para revertir prisión preventiva
    Chile

    Diputado Mauricio Ojeda presenta apelación ante la Corte Suprema para revertir prisión preventiva

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    Abogado de Codelco apunta a Vivanco y Movitec por trama bielorrusa

    El gremio de los centros comerciales tiene nueva presidenta tras la salida de Katia Trusich en mayo de este año
    Negocios

    El gremio de los centros comerciales tiene nueva presidenta tras la salida de Katia Trusich en mayo de este año

    Codelco y SQM finalmente reciben la aprobación del regulador de China para su acuerdo de asociación por el litio

    Mercados globales suben ante señales del fin del cierre del gobierno en EE.UU.

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana
    Tendencias

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    Las Albas sacan la cara: postulan a DT de Colo Colo como mejor entrenadora del mundo en 2025
    El Deportivo

    Las Albas sacan la cara: postulan a DT de Colo Colo como mejor entrenadora del mundo en 2025

    El recado de Filipe Luis a Nicolás Córdova por la ausencia de Erick Pulgar en la Roja

    En vivo: la Roja enfrenta a Canadá en la búsqueda de avanzar a segunda fase en el Mundial Sub 17

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años
    Finde

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile
    Mundo

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Justicia francesa concede la libertad condicional al expresidente Sarkozy

    Imputan nuevos cargos al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por el despliegue de drones para justificar la ley marcial

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte
    Paula

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía