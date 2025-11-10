Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17
Ambas selecciones del Grupo H llegan sin registrar derrotas y van en búsqueda del liderazgo en la tabla.
Zambia contra Brasil se miden este lunes en uno de los esperados partidos del Grupo H por el Mundial Sub 17.
Las selecciones llegan invictas a la instancia, donde un empate mantendría a la Canarinha como líder por diferencia de goles.
Cuándo juega Zambia vs. Brasil
El partido de Zambia contra Brasil por el Mundial Sub 17 es este lunes, 10 de noviembre, a las 11:45 horas de Chile.
Dónde ver a Zambia vs. Brasil
El partido de Zambia contra Brasil se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.
De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.
