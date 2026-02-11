Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming. Foto referencial de archivo sitio web liverpoolfc.com

Este miércoles avanzan los partidos por la Fecha 26 de la Premier League, donde Sunderland recibe al Liverpool.

No es un buen momento para el cuadro local, que ha descendido en la tabla de posiciones y y registró una anterior derrota por 0-3 ante Arsenal, actuales líderes de la liga inglesa.

Por su parte, los Reds buscan mejorar su sexta posición y dejar atrás su última caída por 1-2 ante el Manchester City.

Cuándo juega Sunderland vs. Liverpool

El partido de Sunderland contra Liverpool es este miércoles, 11 de febrero, a las 17:15 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Stadium of Light de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Sunderland vs. Liverpool