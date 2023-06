El estreno de The Crowded Room y más: revisa qué ver este fin de semana en el streaming

Durante este frío fin de semana de junio, existen diferentes series, documentales y películas en el streaming con los que las personas pueden disfrutar de un entretenido panorama familiar o también, a modo personal.

A lo largo de esta semana, Netflix estrenó los capítulos finales de una de sus populares series, mientras Apple TV+ lanzó los primeros tres episodios de su nuevo show, The Crowded Room.

¿Qué ver este fin de semana en streaming?

Debido a la existencia de múltiples plataformas de streaming, las opciones a la hora de escoger algo que visualizar son cientas. No obstante, entre estas producciones, destacan las siguientes:

Yo Nunca

La serie de comedia y romance de Netflix, que está narrada por el extenista John McEnroe, llega a su fin con el estreno de su cuarta y última temporada.

Yo Nunca relata la historia de Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), una adolescente que vivió un año traumático, por lo que decide enfocarse en volverse popular y estar con el chico de sus sueños. Sin embargo, su familia y amigos, no le harán fácil esta tarea.

The Crowded Room

La nueva serie de Apple TV+ cuenta con las actuaciones de Tom Holland (Spider-Man: de regreso a casa) y la ganadora del premio Emmy, Amanda Seyfried.

The Crowded Room está inspirada en el libro The Minds of Billy Milligan, en donde se relata la historia del primer criminal absuelto en Estados Unidos a causa de padecer un trastorno de identidad disociativo.

El protagonista es Danny Sullivan (Holland), quien es detenido tras un tiroteo en Manhattan, pero una detective (Seyfried) sospecha que el joven oculta algo más.

Avatar: El Camino del Agua

Disney+ estrenó esta semana Avatar: El Camino del Agua, la secuela de la recordada película del 2009 de James Cameron.

En este nuevo largometraje, se cuenta la historia de Jake, Neytiri y sus hijos, quienes están en peligro, ya que están siendo perseguidos, por lo que deberán liberar batallas para poder sobrevivir.

La Mujer Rey

HBO Max estrenó La Mujer Rey, película por la que Viola Davis logró una nueva nominación a los premios Bafta y Globos de Oro.

Este largometraje, basado en hechos reales, cuenta la historia de las Agojies, una unidad militar femenina que protegió a África de tropas invasoras.

Creed III

La tercera parte de las películas spin-off de Rocky, Creed III, llegó esta semana a Prime Video, en donde se relata una nueva pelea de Adonis “Donnie” Johnson (Michael B. Jordan).

En este largometraje, el hijo de Apollo Creed sigue siendo una de las figuras más importantes del boxeo, pero el regreso de un amigo de la infancia, quien era un prodigio del mismo deporte, reaparece tras salir de la cárcel y tiene más que un solo plan.

Big Sky

Star+ estrenó la tercera y última temporada de esta serie que fue cancelada por el canal estadounidense ABC.

Big Sky es un show policial que sigue los casos de los detectives privados Cassie Dewell (Kylie Bunbury) y Cody Hoyt (Ryan Phillippe), quienes suelen estar contra el reloj para resolver los crímenes.