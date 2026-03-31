A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este martes continúa la tercera fecha de la Copa de la Liga, donde Audax Italiano recibe a la Universidad de Chile por el Grupo D.

Los locales vienen de alzarse por 3-1 ante Deportes La Serena, mientras que los Azules cayeron anteriormente ante Unión La Calera por la cuenta mínima, por lo que necesitan una victoria para sumar puntos en el nuevo campeonato.

Cuándo juega Audax Italiano vs. Universidad de Chile

El partido de Audax Italiano contra la Universidad de Chile es este martes, 31 de marzo, a las 18:00 horas.

Para esta fecha los clubes se miden en el Estadio Municipal de La Florida.

Dónde ver a Audax Italiano vs. U. de Chile

El partido de Audax Italiano contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, la Copa de la Liga va por la plataforma HBO Max.