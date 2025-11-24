Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico : revisa los requisitos. Foto referencial

Desde este martes se podrá solicitar nuevamente el Subsidio Eléctrico, como parte de la cuarta convocatoria al beneficio que facilita un descuento en la cuenta de la luz.

Las familias seleccionadas contarán con una rebaja en las boletas del primer semestre de 2026, con seis cuotas distribuidas desde enero a junio.

El descuento total tendrá un monto asignado según número de integrantes del hogar, con $30.270 para una persona; $39.348 para dos a tres y hasta $54.486 si se trata de cuatro miembros o más.

Cómo postular al Subsidio Eléctrico

Las postulaciones al beneficio se podrán realizar en subsidioelectrico.cl o en ventanillaunicasocial.gob.cl desde el 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre .

Dicha gestión también se podrá completar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende o vía telefónica llamando al número 101, que funciona de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

Los requisitos para postular al subsidio corresponden a los siguientes:

Encontrarse en el 40% del Registro Social de Hogares o ser electrodependiente inscrito en cualquier tramo.

Estar al día con el pago de la cuenta de la luz al 22 de diciembre.

Tener el número de cliente asociado a una tarifa o consumo residencial.