SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Consulta la lista completa con los 16 días marcados en el calendario nacional para planificar las actividades y descansos de los próximos meses.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    2026. Foto referencial

    Se acerca el final del año, donde cabe preguntarse por cuáles serán los feriados de 2026.

    A nivel nacional son 16 las jornadas marcadas en el calendario, considerando fechas civiles o religiosas, donde seis dan espacio a un fin de semana largo y cinco están catalogadas como irrenunciables.

    6 fines de semana largos

    El primer fin de semana largo llegará para Semana Santa, que en 2026 caerá los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril.

    Un siguiente descanso se presentará ante el feriado irrenunciable del viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajo.

    Dos meses después llegará una nueva jornada gracias al lunes 29 de junio, por la conmemoración de San Pedro y San Pablo.

    Posteriormente será el turno de las esperadas Fiestas Patrias, que en 2026 tendrán tres días de festejos ante los feriados irrenunciables del viernes 18 y sábado 19 de septiembre, a los que se sumará el domingo 20 para celebrar.

    Los descansos continuarán en últimos meses del año, con el lunes 12 de octubre por el Encuentro de Dos Mundos, conocido anteriormente como Día de la Raza.

    El último descanso extendido del año también vendrá de la mano de un feriado irrenunciable, con la celebración de Navidad el viernes 25 de diciembre de 2026.

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos. Foto referencial

    Todos los feriados de 2026 en Chile

    • Jueves 1 de enero: Año Nuevo (irrenunciable)
    • Viernes 3 de abril: Viernes Santo (fin de semana largo)
    • Sábado 4 de abril: Sábado Santo
    • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
    • Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
    • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo)
    • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
    • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
    • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
    • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
    • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
    Más sobre:FeriadosFeriados 2026Feriados Chile 2026Feriados ChileFeriado irrenunciableFeriados irrenunciablesFin de semana largoFines de semana largo2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”

    Proyecto de eutanasia al borde del precipicio: postergación para enero amenaza el legado del gobierno

    Francisco Pérez Mackenna, la sorpresiva carta que se evalúa para la Cancillería de Kast

    Defensa de Chadwick pide audiencia y cuestiona a la Fiscalía en investigación por arista de delitos de lesa humanidad

    Daniel Jadue abre discusión en el PC sobre la responsabilidad de Gabriel Boric en la derrota

    “Tiempo más que razonable”: oposición exige a Boric añadir el busto de Piñera en Galería de los Presidentes de La Moneda

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, miércoles 17 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 17 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos
    Chile

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”

    Proyecto de eutanasia al borde del precipicio: postergación para enero amenaza el legado del gobierno

    Marcel sobre la figura de José Luis Daza y su llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”
    Negocios

    Marcel sobre la figura de José Luis Daza y su llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”

    La inflación de Estados Unidos se modera en noviembre

    Andes Salud, ILC, Banmédica y Achs: el peso de cada uno de los prestadores de salud privados en el Gran Concepción

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA
    Tendencias

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES

    “No hay palabras”: los hijos de Michele y Rob Reiner hacen su primera declaración tras el asesinato

    Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno
    El Deportivo

    Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno

    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    Quién es Bruno Miranda, el niño chileno que logró el primer podio mundial del karting nacional

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025
    Cultura y entretención

    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025

    Muere Lautaro “Taby” López, voz legendaria de Pachuco y La Cubanacán

    Perrosky cierra el 2025 con nuevo single doble “Ámalo en llamas”

    Economía, salarios, inmigración: el fact-checking al discurso donde Trump destacó sus victorias en medio de caída de su aprobación
    Mundo

    Economía, salarios, inmigración: el fact-checking al discurso donde Trump destacó sus victorias en medio de caída de su aprobación

    Lula dice que vetará la ley que reduce las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado en Brasil

    Rusia acusa a Occidente de interferir en las elecciones de 2024 y avisa que puede repetirse en las de 2026

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar