Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos
Consulta la lista completa con los 16 días marcados en el calendario nacional para planificar las actividades y descansos de los próximos meses.
Se acerca el final del año, donde cabe preguntarse por cuáles serán los feriados de 2026.
A nivel nacional son 16 las jornadas marcadas en el calendario, considerando fechas civiles o religiosas, donde seis dan espacio a un fin de semana largo y cinco están catalogadas como irrenunciables.
6 fines de semana largos
El primer fin de semana largo llegará para Semana Santa, que en 2026 caerá los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril.
Un siguiente descanso se presentará ante el feriado irrenunciable del viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajo.
Dos meses después llegará una nueva jornada gracias al lunes 29 de junio, por la conmemoración de San Pedro y San Pablo.
Posteriormente será el turno de las esperadas Fiestas Patrias, que en 2026 tendrán tres días de festejos ante los feriados irrenunciables del viernes 18 y sábado 19 de septiembre, a los que se sumará el domingo 20 para celebrar.
Los descansos continuarán en últimos meses del año, con el lunes 12 de octubre por el Encuentro de Dos Mundos, conocido anteriormente como Día de la Raza.
El último descanso extendido del año también vendrá de la mano de un feriado irrenunciable, con la celebración de Navidad el viernes 25 de diciembre de 2026.
Todos los feriados de 2026 en Chile
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo (irrenunciable)
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (fin de semana largo)
- Sábado 4 de abril: Sábado Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo)
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
Lo Último
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesNavidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.