Se acerca el final del año, donde cabe preguntarse por cuáles serán los feriados de 2026.

A nivel nacional son 16 las jornadas marcadas en el calendario, considerando fechas civiles o religiosas, donde seis dan espacio a un fin de semana largo y cinco están catalogadas como irrenunciables.

6 fines de semana largos

El primer fin de semana largo llegará para Semana Santa, que en 2026 caerá los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril.

Un siguiente descanso se presentará ante el feriado irrenunciable del viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajo.

Dos meses después llegará una nueva jornada gracias al lunes 29 de junio, por la conmemoración de San Pedro y San Pablo.

Posteriormente será el turno de las esperadas Fiestas Patrias, que en 2026 tendrán tres días de festejos ante los feriados irrenunciables del viernes 18 y sábado 19 de septiembre, a los que se sumará el domingo 20 para celebrar.

Los descansos continuarán en últimos meses del año, con el lunes 12 de octubre por el Encuentro de Dos Mundos, conocido anteriormente como Día de la Raza.

El último descanso extendido del año también vendrá de la mano de un feriado irrenunciable, con la celebración de Navidad el viernes 25 de diciembre de 2026.

Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos. Foto referencial

Todos los feriados de 2026 en Chile