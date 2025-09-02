Fonda del Parque Inés de Suárez: revisa los precios de las entradas y programación de artistas

Comenzó la venta de entradas para la próxima edición de la Fonda Lady Inés, el evento dieciochero que se realizará en el Parque Inés de Suárez.

La celebración de Fiestas Patrias que se instalará en el recinto de Providencia recibirá a los visitantes durante tres jornadas, los días jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de septiembre.

Para esta edición del evento se preparan zonas de comida típica y juegos criollos, entre muchas otras actividades, además de las presentaciones de artistas como Los Cuatro Cuartos, Moral Distraída, Sonora Malecón, Huasos Quincheros y Combo Tortuga.

A lo anterior se suma el anuncio de más de 30 foodtrucks y la participación de más de 70 emprendedores y artesanos locales de Buin y la Región de O’Higgins.

Venta de entradas para la Fonda Lady Inés

La venta de entradas para la Fonda Lady Inés se realiza en la plataforma Ticketpro, donde se deben adquirir los boletos por día.

Los valores en preventa son de $10.000 con Tarjeta Vecino y también se anunciaron precios reducidos para niños de 7 a 12 años y adultos mayores, hasta agotar unidades.

Por su parte, la venta al público general tiene un valor de $15.000 y $7.000 para niños y adultos mayores. Se especifica que menores de hasta 6 años tienen entrada liberada.

La programación de artistas ya fue anunciada por la Municipalidad y corresponde a la siguiente:

Jueves 18 de septiembre

Show infantil Volantín (12:40 hrs.)

Show Folclórico Las Pecadoras (15:00 hrs.)

Show Folclórico Los Cuatro Cuartos (16:30 hrs.)

Show Folclórico Tradiciones de Chile (18:00 hrs.)

Show principal Moral Distraída (20:30 hrs.)

Viernes 19 de septiembre

Show infantil Los Frutantes (12:40 hrs.)

Show Folclórico Johanna Sáez y Los 3 Puntos Buenos (15:00 hrs.)

Show Folclórico Huasos Quincheros (16:30 hrs.)

Show Folclórico Las Pecadoras (18:00 hrs.)

Show principal Sonora Malecón (20:30 hrs.)

Sábado 20 de septiembre