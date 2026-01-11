SUSCRÍBETE POR $1100
    Llaman a evacuar algunos sectores: se mantiene alerta roja en Cauquenes por incendio forestal

    El siniestro se localiza cerca de sectores habitados, lo que motivó la orden para que los residentes del abandonen sus hogares.

    Por 
    Sebastián Yeza

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación de diversos sectores en la comuna de Cauquenes a raíz del desarrollo de un incendio forestal, en la Región del Maule.

    Se trata de una petición del organismo que implica a los habitantes de los sectores de San Pedro, Pedernales, Lote Vistas de Caliboro y Mirador el Caliboro.

    Por la emergencia se hizo activación de la mensajería SAE, para apoyar la evacuación llevada a cabo en terreno por parte de organismos técnicos desplegados en la zona.

    Senapred instó a los habitantes a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad.

    Actualmente, se mantiene vigente una alerta roja en la comuna por el desarrollo del siniestro.

    Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó durante la tarde del domingo que el incendio forestal “San Pedro” ha afectado al menos 70 hectáreas y en el lugar se han desplegado un técnico, ocho brigadas, tres helicópteros, tres aviones cisterna, un helicóptero pesado, un avión cisterna pesado, tres maquinarias pesadas y dos camiones cisterna de institucionales; además de recursos aéreos y terrestres de una empresa y de dos compañías de Bomberos.

    En tanto, desde la Municipalidad de Cauquenes indicaron que el alcalde, Jorge Muñoz, y otros equipos municipales se han desplegado en el terreno para colaborar y coordinar acciones frente a la emergencia.

    Llamamos a la comunidad a evitar el turismo de riesgo y no acercarse a las zonas afectadas, las cuales han sido declaradas en emergencia, con el fin de no poner en peligro su seguridad ni entorpecer el trabajo de los equipos de respuesta”, dijeron en una declaración a través de redes sociales.

    NOTICIA EN DESARROLLO...

