La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día. Foto referencial de archivo

Avanza la cuenta regresa para el principal evento veraniego que corona el segundo mes del año, ante la próxima edición del Festival de Viña 2026.

La semana dedicada a la Ciudad Jardín se extenderá durante seis noches, desde el domingo 22 al viernes 27 de febrero, junto a una variada selección de artistas invitados.

En las presentaciones musicales destaca el dúo Pet Shop Boys como número anglo y el italiano Matteo Bocelli, quien fue invitado a volver a la Quinta Vergara tras despertar el cariño del público al acompañar a su padre, Andrea Bocelli, en la edición de 2024 del festival.

Pasando al humor, el primer confirmado fue Stefan Kramer, a quien se suman Rodrigo Villegas, Esteban Düch, Piare con P, Pastor Rocha y Asskha Sumathra, tras ganar el programa Coliseo.

El Festival de Viña se transmitirá en horario estelar por las pantallas de Mega y de forma online mediante la plataforma Disney+.

Para aquellos que deseen asistir al evento, al tiempo de redacción de esta nota se mantienen algunas entradas disponibles en Puntoticket.

Parrilla del Festival de Viña 2026

Domingo 22

Gloria Stefan

Stefan Kramer

Matteo Bocelli

Lunes 23

Pet Shop Boys

Rodrigo Villegas

Bomba Estéreo

Martes 24

Jesse & Joy

Esteban Düch

NMIXX

Miércoles 25

Juanes

Asskha Sumathra

Ke Personajes

Jueves 26

Mon Laferte

Piere con P

Yandel Sinfónico

Viernes 27

Paulo Londra

Pastor Rocha

Pablo Chill-E

Milo J