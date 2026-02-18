SUSCRÍBETE
    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    El evento veraniego se desarrollará entre el 22 y el 27 de febrero, donde destacan invitados como Pet Shop Boys en el número anglo y Stefan Kramer en el humor.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día. Foto referencial de archivo PEDRO RODRIGUEZ

    Avanza la cuenta regresa para el principal evento veraniego que corona el segundo mes del año, ante la próxima edición del Festival de Viña 2026.

    La semana dedicada a la Ciudad Jardín se extenderá durante seis noches, desde el domingo 22 al viernes 27 de febrero, junto a una variada selección de artistas invitados.

    En las presentaciones musicales destaca el dúo Pet Shop Boys como número anglo y el italiano Matteo Bocelli, quien fue invitado a volver a la Quinta Vergara tras despertar el cariño del público al acompañar a su padre, Andrea Bocelli, en la edición de 2024 del festival.

    Pasando al humor, el primer confirmado fue Stefan Kramer, a quien se suman Rodrigo Villegas, Esteban Düch, Piare con P, Pastor Rocha y Asskha Sumathra, tras ganar el programa Coliseo.

    El Festival de Viña se transmitirá en horario estelar por las pantallas de Mega y de forma online mediante la plataforma Disney+.

    Para aquellos que deseen asistir al evento, al tiempo de redacción de esta nota se mantienen algunas entradas disponibles en Puntoticket.

    Parrilla del Festival de Viña 2026

    Domingo 22

    • Gloria Stefan
    • Stefan Kramer
    • Matteo Bocelli

    Lunes 23

    • Pet Shop Boys
    • Rodrigo Villegas
    • Bomba Estéreo

    Martes 24

    • Jesse & Joy
    • Esteban Düch
    • NMIXX

    Miércoles 25

    • Juanes
    • Asskha Sumathra
    • Ke Personajes

    Jueves 26

    • Mon Laferte
    • Piere con P
    • Yandel Sinfónico

    Viernes 27

    • Paulo Londra
    • Pastor Rocha
    • Pablo Chill-E
    • Milo J
    Foto Instagram: @municipiovina.
