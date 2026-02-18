La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día
El evento veraniego se desarrollará entre el 22 y el 27 de febrero, donde destacan invitados como Pet Shop Boys en el número anglo y Stefan Kramer en el humor.
Avanza la cuenta regresa para el principal evento veraniego que corona el segundo mes del año, ante la próxima edición del Festival de Viña 2026.
La semana dedicada a la Ciudad Jardín se extenderá durante seis noches, desde el domingo 22 al viernes 27 de febrero, junto a una variada selección de artistas invitados.
En las presentaciones musicales destaca el dúo Pet Shop Boys como número anglo y el italiano Matteo Bocelli, quien fue invitado a volver a la Quinta Vergara tras despertar el cariño del público al acompañar a su padre, Andrea Bocelli, en la edición de 2024 del festival.
Pasando al humor, el primer confirmado fue Stefan Kramer, a quien se suman Rodrigo Villegas, Esteban Düch, Piare con P, Pastor Rocha y Asskha Sumathra, tras ganar el programa Coliseo.
El Festival de Viña se transmitirá en horario estelar por las pantallas de Mega y de forma online mediante la plataforma Disney+.
Para aquellos que deseen asistir al evento, al tiempo de redacción de esta nota se mantienen algunas entradas disponibles en Puntoticket.
Parrilla del Festival de Viña 2026
Domingo 22
- Gloria Stefan
- Stefan Kramer
- Matteo Bocelli
Lunes 23
- Pet Shop Boys
- Rodrigo Villegas
- Bomba Estéreo
Martes 24
- Jesse & Joy
- Esteban Düch
- NMIXX
Miércoles 25
- Juanes
- Asskha Sumathra
- Ke Personajes
Jueves 26
- Mon Laferte
- Piere con P
- Yandel Sinfónico
Viernes 27
- Paulo Londra
- Pastor Rocha
- Pablo Chill-E
- Milo J
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.