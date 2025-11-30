Lo que tienes que saber: Domingo 30 de noviembre

La vorágine del balotaje no se detiene y si la semana pasada el objeto de deseo de las campañas de Jeannette Jara y José Antonio Kast se concentraba en el exabanderado Franco Parisi -quien obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta presidencial con casi el 30% de los votos- hoy es el respaldo de los exmandatarios Eduardo Frei (DC) y Michelle Bachelet (PS) lo que está en boca de todos.

El primer acierto fue de Kast. El líder republicano logró lo que Evelyn Matthei no pudo en la primera vuelta: una reunión y fotografía con Frei que desató aires de tragedia en el oficialismo. Tanto que el exjefe de Estado arriesga la expulsión del partido de toda su vida, no solo suya sino que también de toda su familia.

La réplica vino en formato desayuno con Jara visitando en su casa a la expresidenta Bachelet. Un gesto que no sorprende -nadie se pasaría por la cabeza que la exmandataria no vota por Jara- pero que no deja de tener un sabor interesante dado que Bachelet postula a la secretaria general de la ONU, candidatura que debe entusiasmar al futuro Presidente de Chile. ¿Y si éste es Kast?.

Jara también sumó un encuentro con la exPrimera Dama, Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos, quien está retirado de la vida pública, como para que no quedaran dudas del mayoritario respaldo de los expresidentes vivos que -en todo caso- deja en evidencia la desazón que provocó en el oficialismo el respaldo de Frei a Kast.

En cuentas alegres, La Moneda logró neutralizar la ofensiva en contra del exministro de Energía Diego Pardow, quien sorteó con éxito la acusación constitucional presentada en su contra por el erróneo cálculo en las cuentas de luz y -también- pudo destrabar el crucigrama en el que se había transformado la discusión del Presupuesto 2026.

Siempre Donald Trump moviendo la aguja en el mundo. Esta vez el Mandatario norteamericano oficializó la inclusión del denominado Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado.

En el listado –donde ya figuran grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico– permite a Estados Unidos endurecer medidas económicas y legales sobre Nicolás Maduro y el régimen venezolano que, sostienen las autoridades norteamericanas, lideran el supuesto cartel del narcotráfico.