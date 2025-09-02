Peñaflor anuncia su primera Fiesta Costumbrista para Fiestas Patrias: revisa los precios y artistas confirmados. Foto de archivo Escuadra Ecuestre Herencia Huasa

Desde la Municipalidad de Peñaflor se anunció la Primera Fiesta Costumbrista de la comuna, un evento que busca convertirse en referente de las celebraciones de Fiestas Patrias en la Región Metropolitana.

La invitación es para tres jornadas, del 18 al 20 de septiembre, en el Parque El Trapiche, recinto que recibirá la celebración familiar y rescate de la identidad rural y cultural de la comuna.

Además del ambiente festivo en medio de la naturaleza y las tradiciones, se destaca que el parque contará con un operativo de seguridad que considera guardias privados, seguridad municipal y la presencia de una comisaría temporal de Carabineros.

Respecto a los invitados, se confirmó que el escenario central contará con Illapu, María José Quintanilla, Amar Azul, Grupo Alegría y Entremares, junto a más artistas.

Un segundo espacio albergará además a las cuecas y agrupaciones locales, mientras que para la jornada del 19 se prepara un espectáculo de monta por parte de la Escuadra Ecuestre Femenina Herencia Huasa.

Venta de entradas para la Fiesta Costumbrista de Peñaflor

La venta de entradas para la Fiesta Costumbrista de Peñaflor comenzará el 12 de septiembre en la página penaflor.cl y también estará disponible de forma presencial en boleterías del parque durante el evento.