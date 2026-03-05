Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026. Foto referencial de archivo

Uno de los beneficios que se encuentran dirigidos a los estudiantes es el llamado Bono Logro Escolar que, como su nombre indica, llega a alumnos con un desempeño académico sobresaliente.

Se trata de una iniciativa que forma parte del Ingreso Ético Familiar, por lo que no cuenta con un proceso de postulación, dado que se asigna de forma automática al cumplir con los requisitos.

Además de ser parte del programa, para que el alumno reciba este bono debe cursar entre quinto básico y cuarto medio, además de encontrarse en el 30% de mejor rendimiento de su promoción.

Junto con lo anterior, la familia del estudiante debe encontrarse en el 30% de menores ingresos de la población del país.

Monto del Bono Logro Escolar 2026

Según indica ChileAtiende, los montos del Bono Logro Escolar 2026 se dividen de la siguiente manera:

$85.057 para estudiantes del primer 15% de mejor rendimiento.

$51.036 para estudiantes del segundo 15% de mejor rendimiento.

El sitio de trámites también aclara que se puede recibir el bono por más de un integrante.

Además, el beneficio es compatible con otros subsidios estatales, por lo que el pago puede llegar por un valor mayor, si existen más transferencias dirigidas al grupo familiar.

Los detalles del pago se suelen informar mediante el sitio de consulta del Bono Logro Escolar, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que por ahora mantiene los resultados del año 2025.