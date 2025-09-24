SUSCRÍBETE
¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Se emitió un nuevo informe semanal de valores con las variaciones a tener en cuenta desde el jueves.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días. Foto referencial de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

Se dispone de nueva información sobre el valor del combustible para los próximos días, que no presenta cambios significativos, a excepción de una baja en el kerosene.

Los datos son publicados desde Enap, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar cada semana.

Precio de la bencina desde el jueves 25 de septiembre

Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones para esta semana:

  • Gasolina de 93 octanos tiene una variación de $0
  • Gasolina de 97 octanos tiene una variación de $0
  • Kerosene baja $18,9 por litro
  • Diésel tiene una variación de $0
  • GLP de uso vehicular tiene una variación de $0

Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras, que los determinan de forma autónoma.

¿Sube o baja la bencina? Precios del combustible. Foto referencial Marcelo Hernandez/Aton Chile MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

Para la estimación de precios, la empresa explica que tiene en cuenta los valores de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles, como el transporte marítimo hasta Chile.

Junto con lo anterior, también se consideran las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido
Antony salva el honor de un perdido Betis que empata con Nottingham Forest en el estreno de la Europa League
Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú
Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
De yihadista a estadista: el debut en sociedad del líder sirio Ahmed al-Sharaa en la ONU
La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
