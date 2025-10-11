SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

Equipo de GrowthPor 
Equipo de Growth
Temblor hoy, viernes 10 de octubre: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile

Estos son los sismos informados por sismología:

06:41 horas

Sismo de magnitud 3.6, ocurrido a 479 km al norte de Base Frei y a una profundidad de 10 km.

05:42 horas

Sismo de magnitud 2.9, ocurrido a 25 km al norte de Ovalle y a una profundidad de 83 km.

03:44 horas

Sismo de magnitud 2.9, ocurrido a 57 km al sureste de Socaire y a una profundidad de 259 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

  1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
  2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
  3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
  4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
  5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
  6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

Lee también:

Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Lluvias y altas temperaturas marcarán la jornada de este domingo 12 de octubre en distintas zonas del país

Fallece miembro del Tren de Aragua en Colombia que estaba prófugo en Chile por secuestros

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Cómo vive y cuánto gana un temporero migrante: Luces y sombras del boom frutícola

“El cerro no habló” y “la fortificación fue sobrepasada”: El primer informe de Codelco sobre las causas del fatal accidente en El Teniente

Ingresos más altos, mayor edad y más extranjeros: radiografía de los nuevos trabajadores que cotizan en el sistema de AFP

Lo más leído

1.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

2.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

3.
Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

4.
“La persona que recibió el Premio Nobel me llamó”: Trump da detalles de conversación con María Corina Machado

“La persona que recibió el Premio Nobel me llamó”: Trump da detalles de conversación con María Corina Machado

5.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Lluvias y altas temperaturas marcarán la jornada de este domingo 12 de octubre en distintas zonas del país
Chile

Lluvias y altas temperaturas marcarán la jornada de este domingo 12 de octubre en distintas zonas del país

Fallece miembro del Tren de Aragua en Colombia que estaba prófugo en Chile por secuestros

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cómo vive y cuánto gana un temporero migrante: Luces y sombras del boom frutícola
Negocios

Cómo vive y cuánto gana un temporero migrante: Luces y sombras del boom frutícola

“El cerro no habló” y “la fortificación fue sobrepasada”: El primer informe de Codelco sobre las causas del fatal accidente en El Teniente

Ingresos más altos, mayor edad y más extranjeros: radiografía de los nuevos trabajadores que cotizan en el sistema de AFP

Gabriela Arriagada: “La inteligencia artificial vino a poner el centro en el humano de nuevo”
Tendencias

Gabriela Arriagada: “La inteligencia artificial vino a poner el centro en el humano de nuevo”

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Sub 20, Sub 23 y la adulta: el bajo rendimiento que reprueba a Nicolás Córdova al mando de la Roja
El Deportivo

Sub 20, Sub 23 y la adulta: el bajo rendimiento que reprueba a Nicolás Córdova al mando de la Roja

Marcelo Broli, técnico campeón del mundo Sub 20 con Uruguay: “El fútbol se gana con goles, no con métricas”

Iker Bravo, figura de España Sub 20: “Alexis Sánchez es una leyenda que sigue jugando; aprendí mucho con él”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”
Cultura y entretención

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Ruidosa llega con su edición más ambiciosa en el regreso de los shows al Parque O’Higgins

Limpia: La Exiliada del Sur

José Jerí, nuevo presidente de Perú: entre la polémica y la inexperiencia
Mundo

José Jerí, nuevo presidente de Perú: entre la polémica y la inexperiencia

EE.UU. anuncia nueva fuerza de tarea conjunta para liderar operaciones contra el narcotráfico

Al menos 23 muertos y ocho desaparecidos tras fuertes lluvias en México

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida