    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    El especial panorama cierra su cartelera con próximos viajes, donde destaca el servicio para recibir el 2026.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Tren del Recuerdo: revisa las fechas y precios de los últimos recorridos de diciembre. Foto referencial de archivo

    Se encuentran disponibles los boletos para los últimos recorridos anunciados en la cartelera de diciembre del Tren del Recuerdo.

    El especial panorama anunció los próximos trayectos que se realizarán durante este mes para disfrutar de la experiencia de viajar en un vagón de época y las actividades asociadas.

    Revisa a continuación las fechas disponibles, incluyendo el panorama de Año Nuevo, y cómo comprar entradas.

    Recorridos del Tren del Recuerdo en diciembre

    • Rancagua - San Antonio, sábado 20 de diciembre

    Precios desde $29.900 en salón hasta $109.000 en comedor. Asientos disponibles en este enlace.

    • Santiago - San Antonio, domingo 21 de diciembre

    Los valores van desde $29.900 en salón a $109.000 en comedor o video-bar. Las entradas se encuentran disponibles aquí.

    • Tren de Año Nuevo Santiago - Limache, 31 de diciembre

    Un servicio especial para recibir el 2026 con un viaje entre Santiago y Limache, con combinación a Viña del Mar.

    El paquete incluye viaje hasta la estación Miramar para disfrutar del espectáculo pirotécnico, snack, servicio de cafetería, trayecto exclusivo de regreso a las 2:30 horas y viaje a Estación Central.

    El cronograma se encuentra en este link, donde también se pueden comprar los boletos que tienen un valor de $71.900 para turista, $81.900 en salón y $89.900 preferencial.

