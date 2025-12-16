Este miércoles vence el plazo en el que se permite cobrar el Aporte Familiar Permanente, beneficio mejor conocido como ex Bono Marzo.

La fecha corresponde al 17 de diciembre, momento en el que se cumplen los nueve meses de vigencia para completar el trámite, según detalla el sitio ChileAtiende.

Cabe recordar que para este año se determinó un bono de $64.574 , cifra correspondiente por familia usuaria del sistema ChileSolidario o de Seguridades y Oportunidades.

La misma cifra se asignó por cada carga familiar para quienes cuentan con derecho a Subsidio Familiar o Maternal, o bien, Asignación Familiar o Maternal.

Los montos se distribuyeron de forma automática al cumplir los requisitos a lo largo de tres fechas, comenzando el 17 de febrero, continuando el 3 de marzo y finalizando el 17 del mismo mes, por lo que el trámite de cobro está pronto a expirar.

Vence el plazo para cobrar el Bono Marzo 2025: revisa cómo recibirlo. Foto referencial RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Revisa el pago del Bono Marzo

Se puede consultar si corresponde recibir el Aporte Familiar Permanente o ex Bono Marzo en el siguiente enlace, ingresando el RUN y fecha de nacimiento.

La plataforma también indica la fecha de vencimiento del cobro, el monto asignado según las cargas y la forma de pago, que puede ser por depósito bancario, en CuentaRUT o retiro presencial en Caja de Compensación Los Héroes o sucursales de BancoEstado.

Otra manera de verificar la información es llamando al número 101 de ChileAtiende, que funciona de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas; mediante videollamada o en sucursales del organismo.