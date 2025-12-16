SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Vence el plazo para cobrar el Bono Marzo 2025: revisa cómo recibirlo

    El beneficio se asignó entre febrero y marzo de este año, por lo que quedan los últimos días de vigencia para retirar el monto.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Vence el plazo para cobrar el Bono Marzo 2025: revisa cómo recibirlo. Foto referencial RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Este miércoles vence el plazo en el que se permite cobrar el Aporte Familiar Permanente, beneficio mejor conocido como ex Bono Marzo.

    La fecha corresponde al 17 de diciembre, momento en el que se cumplen los nueve meses de vigencia para completar el trámite, según detalla el sitio ChileAtiende.

    Cabe recordar que para este año se determinó un bono de $64.574, cifra correspondiente por familia usuaria del sistema ChileSolidario o de Seguridades y Oportunidades.

    La misma cifra se asignó por cada carga familiar para quienes cuentan con derecho a Subsidio Familiar o Maternal, o bien, Asignación Familiar o Maternal.

    Los montos se distribuyeron de forma automática al cumplir los requisitos a lo largo de tres fechas, comenzando el 17 de febrero, continuando el 3 de marzo y finalizando el 17 del mismo mes, por lo que el trámite de cobro está pronto a expirar.

    Vence el plazo para cobrar el Bono Marzo 2025: revisa cómo recibirlo. Foto referencial RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Revisa el pago del Bono Marzo

    Se puede consultar si corresponde recibir el Aporte Familiar Permanente o ex Bono Marzo en el siguiente enlace, ingresando el RUN y fecha de nacimiento.

    La plataforma también indica la fecha de vencimiento del cobro, el monto asignado según las cargas y la forma de pago, que puede ser por depósito bancario, en CuentaRUT o retiro presencial en Caja de Compensación Los Héroes o sucursales de BancoEstado.

    Otra manera de verificar la información es llamando al número 101 de ChileAtiende, que funciona de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas; mediante videollamada o en sucursales del organismo.

    Lee también:

    Más sobre:BonosBeneficiosBono Marzoex Bono MarzoBono Marzo 2025Aporte Familiar PermanenteBeneficiariosRequisitosPlazoVencimientoCobrarPagoRecibirMonto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal posterga definición sobre medidas cautelares a exmilitares formalizados en caso Franco Vargas

    Auditorías en seguridad pública: Contraloría detecta que 70 de 79 centros penitenciarios no planificaron allanamientos en 2024

    Kast y Milei posan junto a una motosierra en la Casa Rosada y celebran que “la libertad avanza en toda Latinoamérica”

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla

    Diputados presentan proyecto que sanciona denuncias de falsos delitos sexuales

    Kast protagoniza tenso desencuentro con la prensa argentina: “No va entrar a la conferencia si pone el micrófono ahí”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, martes 16 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 16 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Caravana Navideña Coca Cola llega a Renca: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Renca: revisa el recorrido y horario

    4.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Vence el plazo para cobrar el Bono Marzo 2025: revisa cómo recibirlo

    Vence el plazo para cobrar el Bono Marzo 2025: revisa cómo recibirlo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Tribunal posterga definición sobre medidas cautelares a exmilitares formalizados en caso Franco Vargas
    Chile

    Tribunal posterga definición sobre medidas cautelares a exmilitares formalizados en caso Franco Vargas

    Auditorías en seguridad pública: Contraloría detecta que 70 de 79 centros penitenciarios no planificaron allanamientos en 2024

    Kast y Milei posan junto a una motosierra en la Casa Rosada y celebran que “la libertad avanza en toda Latinoamérica”

    Kast y opción de José Luis Daza para equipo económico en Chile: “Pasa por una decisión que no es mía”
    Negocios

    Kast y opción de José Luis Daza para equipo económico en Chile: “Pasa por una decisión que no es mía”

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”

    El rebaraje en la industria de los medios de pago tras la compra de Klap por parte de Itaú

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo
    Tendencias

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    El Giro de Rigo Chile toma vuelo: la carrera de Rigoberto Urán abre sus inscripciones
    El Deportivo

    El Giro de Rigo Chile toma vuelo: la carrera de Rigoberto Urán abre sus inscripciones

    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    Federación Internacional de Hockey destaca a Chile como posible sede del Mundial Adulto de 2030: “Es un firme candidato”

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla
    Cultura y entretención

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla

    Cinta chilena La Misteriosa Mirada del Flamenco queda fuera de carrera por los Oscar 2026

    El Titanic revive con experiencia inmersiva en Santiago: revisa aquí las coordenadas

    Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro
    Mundo

    Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro

    “Tenía deudas”: Qué se sabe del soldado de seguridad que fue encontrado muerto en la residencia del Presidente Milei

    El modelo migratorio de Giorgia Meloni que Kast busca replicar

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni