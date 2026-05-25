Cajas de Chile A.G. abordó las transformaciones y desafíos del mercado laboral para la generación +50

Economía Plateada: ¿podemos seguir jubilando la experiencia y el talento? fue el nombre del encuentro que reunió a diversos actores del sector privado, público, academia y sociedad civil, y donde se puso foco en el valor de la experiencia senior y los desafíos laborales de las personas mayores.
La instancia contó con la presentación de Pablo Gómez, socio de Personas & Organizaciones de PwC Chile, de los principales resultados del estudio “Fuerza Laboral +50”, y con un panel de conversación conformado por el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende; la senadora integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y presidenta de RN, Andrea Balladares; y el exsenador y exministro José Miguel Insulza.
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