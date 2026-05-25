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    Cajas de Chile A.G. abordó las transformaciones y desafíos del mercado laboral para la generación +50

     
    Polo Ramírez, gerente de Contenidos Estratégicos de Grupo Copesa; Gustavo Rosende, subsecretario del Trabajo; Marcelo Forni, presidente del directorio de Cajas de Chile A.G.; Andrea Balladares, senadora integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y presidenta de Renovación Nacional; José Miguel Insulza, exsenador, exministro y Lider Mayor 2025, y Pablo Gómez, socio de Personas & Organizaciones de PwC Chile.

    Economía Plateada: ¿podemos seguir jubilando la experiencia y el talento? fue el nombre del encuentro que reunió a diversos actores del sector privado, público, academia y sociedad civil, y donde se puso foco en el valor de la experiencia senior y los desafíos laborales de las personas mayores.

    La instancia contó con la presentación de Pablo Gómez, socio de Personas & Organizaciones de PwC Chile, de los principales resultados del estudio “Fuerza Laboral +50”, y con un panel de conversación conformado por el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende; la senadora integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y presidenta de RN, Andrea Balladares; y el exsenador y exministro José Miguel Insulza.

    Cajas de Chile y Economía Plateada Álvaro Cámbara, gerente general de Caja 18; Lorena Norambuena, gerente de Comunicaciones y Marketing de Caja La Araucana; Tomás Zavala, gerente general de Caja Los Andes, y Jorge Oliva, gerente general de Caja Los Héroes.
    Cajas de Chile y Economía Plateada Octavio Vergara, director ejecutivo de SelloMayor; Patricia Soto, superintendenta (S) de Seguridad Social, y Cristina Legares, subgerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AFP Hábitat.
    Cajas de Chile y Economía Plateada Camila Ramos, directora de Asuntos Legales de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC); Patricia Muñoz, gerenta Corporativa de Personas de Grupo Alemana, y Gabriela Ugalde, gerente de Recursos Humanos Corporativo de CCU.
    Cajas de Chile y Economía Plateada Rosita Kornfeld, exdirectora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA); Eduardo Opazo, director de Tálanton, y Luis Díaz, intendente de Beneficios Sociales de la Superintendencia de Seguridad Social.
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