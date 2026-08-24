SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Sociales

    Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile

     
    Annie Walker, CEO de Walmart Chile, inaugurando la Cumbre de Proveedores 2026 “Juntos, el futuro llega antes”. Jorge Diaz Honorato

    1.300 proveedores y más de 550 sellers participaron en la Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile, realizada en Espacio Riesco bajo el concepto “Juntos, el futuro llega antes”. El encuentro reunió a distintos actores del retail para abordar los desafíos y oportunidades que están transformando la industria, desde la tecnología y la omnicanalidad hasta la evolución del comercio electrónico, en línea con el compromiso de la compañía de estar cada vez más cerca de sus clientes: “Llegamos para quedarnos”.

    Uno de los principales anuncios de la jornada fue el fortalecimiento de la presencia de Walmart Chile en la Región de Aysén, donde la compañía opera desde febrero. En esta nueva etapa, Walmart amplió su propuesta de e-commerce en Coyhaique, Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. Además, distinguió a diez empresas y socios estratégicos en categorías vinculadas a e-commerce, logística, alimentación, perecederos, marcas propias, desarrollo pyme, sostenibilidad y Marketplace.

    “Queremos abrir más oportunidades para que empresas de distintos tamaños puedan crecer junto a nosotros, llegar a más clientes y ser parte de un ecosistema que sigue ampliándose. Nuestro desafío es conectar cada vez mejor a quienes tienen buenos productos con las personas que los están buscando, sin importar dónde estén”

    Annie Walker, CEO de Walmart Chile
    Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile Camila Ovalle, subgerente Comercial Marcas Propias Walmart Chile; María Alejandra Álvarez, Market Lider for Central and South America de la Federación Nacional de Cafeteros; Nicolás Villada, coordinador de Mercadeo y Ventas de la Federación Nacional de Cafeteros; y Martha Sáenz, gerente de Marcas Propias Walmart Chile, recibiendo el premio al mejor proveedor de Marcas Propias.
    Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile Arriba: Paulina Villarroel, gerente de Estrategia e Innovación; Daniela Riutort, gerente de Asuntos Corporativos; Annie Walker, CEO de Walmart Chile; Ximena Santibáñez, gerente de Legal; Santiago Borges, gerente de Compliance; Miguel Ángel Ruiz, gerente de Personas; Macarena Garay, gerente de Finanzas e Inmobiliaria; Abajo: Matías de Lorenzo, gerente de Omni Supply Chain; Alonso Sotomayor, gerente de Operaciones y Pablo Scasso, gerente de Marketing y Clientes todos de Walmart Chile. Jorge Diaz Honorato
    Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile Angelo Manns, gerente de Negocios Non Food Walmart Chile; Clarissa Ruiz, gerente de Ventas Mattel; Kevin Jiménez, gerente Comercial Mattel; Laura González, gerente Comercial Walmart Chile; y Nicolas Ruiz Moreno, country manager Mattel, recibiendo el premio en la categoría mejor proveedor Non Foods.
    Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile Juan Francisco Powditch, gerente de Operaciones Omnicanales Walmart Chile; Chantal Goldsmith, gerente general, y Camila Miranda, Digital Commerce Manager, ambas de Unilever; Danilo Montecinos, Customer Business Manager Walmart de Unilever, entregando el premio al mejor proveedor de e-commerce.
    Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile Jorge Diaz Honorato
    Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile Amanda Ahumada, gerente Comercial División Lácteos y Fiambrería Walmart Chile; Cristóbal Yuraszeck, socio y gerente Comercial de Mizos; Fernanda Plaza, Compradora saludables Walmart Chile; Hernán Devia, jefe comercial de Mizos; y Gonzalo Aspillaga, socio fundador y gerente general de Mizos, recibiendo el premio en la categoría mejor Pyme.
    Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile María Paz Cassis, gerente omnicanal de Limpieza y Perfumería Walmart Chile; Alejandra Duranti, gerente corporativo de Sustentabilidad y Economía Circular; Alfonso Aguirre, gerente corporativo de Marketing Corporativo; Gonzalo Larenas, gerente corporativo de Finanzas; Juan Martín Monsalve, gerente general corporativo, todos de Empresas Virutex Ilko; recibiendo el premio al mejor proveedor Regenerativo.
    Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile Antonio Dozal, analista comercial JBS Chile; Claudio Stefanelli, gerente de Merchandising Walmart Chile; Viviana Segovia, gerente general JBS Chile; Andrea Malhue, gerente de Proteínas & Congelados Walmart Chile; Vanessa Arriagada, asistente comercial JBS Chile; y Juan Manuel Sanhueza, asesor comercial JBS Chile, recibiendo el premio en la categoría mejor proveedor Perecederos.
    Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile Pablo Coloma, gerente Trade Marketing y Claudia Veliz, gerente de Cuentas, ambos de Watts; junto a Muriel Courbis, gerente de Operaciones Comerciales Walmart Chile y Francisco Riquelme, gerente de Marketing de Watts.
    Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile Jaime Villalobos, Head of Corporate Sales; Rodrigo Camacho, presidente ejecutivo y Peter Weber, head of Supply Chain, todos de Nestlé Chile recibiendo el premio al mejor proveedor en Logística. Jorge Diaz Honorato
    Más sobre:Walmart ChileSociales LT

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Grupo Patio concreta venta de Hyatt Place en Vitacura a operadora de hoteles Talbot

    Kast valora declaración de Argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes y remarca: “Es chileno”

    CMF alerta que fintech de Ian Hites no está regulada

    Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas

    Canadá impone aranceles de hasta 50% a unos 700 productos de EE.UU. y responde “dólar por dólar” a Trump

    “Ya está gastado”: la mitad de los trabajadores tendría dificultades para equilibrar sus finanzas sin aguinaldo del 18

    Lo más leído

    1.
    Universidad Andrés Bello reconoció a profesores que alcanzaron la más alta jerarquía académica

    Universidad Andrés Bello reconoció a profesores que alcanzaron la más alta jerarquía académica

    2.
    Nissan inicia una nueva etapa en Chile con la llegada del nuevo KAIT

    Nissan inicia una nueva etapa en Chile con la llegada del nuevo KAIT

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Anuncian próximo Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: ¿Cuándo postular?

    Anuncian próximo Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: ¿Cuándo postular?

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Temblor hoy, martes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas
    Chile

    Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas

    Suprema define que juicio por Democracia Viva se realice en Antofagasta

    Squella se abre a ajustes a reforma de seguridad y apunta al estado de excepción: “Le falta mucho todavía por desarrollar”

    Grupo Patio concreta venta de Hyatt Place en Vitacura a operadora de hoteles Talbot
    Negocios

    Grupo Patio concreta venta de Hyatt Place en Vitacura a operadora de hoteles Talbot

    CMF alerta que fintech de Ian Hites no está regulada

    Canadá impone aranceles de hasta 50% a unos 700 productos de EE.UU. y responde “dólar por dólar” a Trump

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento

    Hasta 35 grados: qué regiones tendrán tres días de calor en pleno invierno

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    ¿Lucha de ídolos de Colo Colo?: el gesto de desagrado de Arturo Vidal cuando le mencionan a Marcelo Barticciotto
    El Deportivo

    ¿Lucha de ídolos de Colo Colo?: el gesto de desagrado de Arturo Vidal cuando le mencionan a Marcelo Barticciotto

    US$ 35 millones en traspasos, 12 títulos y una deuda internacional: zoom a los 16 años de José María Buljubasich en la UC

    Manuel Pellegrini insiste por más refuerzos en el Betis y ya tiene a su fichaje predilecto para completar el plantel

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial
    Tecnología

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Review de Marvel Tokon: Fighting Souls: un juego de pelea por equipos innovador y para todos

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video
    Cultura y entretención

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video

    Congreso celebra su cumpleaños con nuevo single y agota entradas para su concierto en Santiago

    “Soy meme, adoré”: la historia real del arresto de Moria Casán en Paraguay que recrea Netflix

    Cancillería argentina “reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile” tras declaraciones sobre soberanía del Estrecho de Magallanes
    Mundo

    Cancillería argentina “reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile” tras declaraciones sobre soberanía del Estrecho de Magallanes

    Cancelación de evento para niños negros en una piscina pública en Berlín desata debate nacional en Alemania

    Trump asegura que Irán no está pagando a “grandes sectores” de su Ejército y les acusa de matar a su población

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile
    Paula

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

    Las mujeres que sostienen los barrios