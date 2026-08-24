1.300 proveedores y más de 550 sellers participaron en la Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile, realizada en Espacio Riesco bajo el concepto “Juntos, el futuro llega antes”. El encuentro reunió a distintos actores del retail para abordar los desafíos y oportunidades que están transformando la industria, desde la tecnología y la omnicanalidad hasta la evolución del comercio electrónico, en línea con el compromiso de la compañía de estar cada vez más cerca de sus clientes: “Llegamos para quedarnos”.
Uno de los principales anuncios de la jornada fue el fortalecimiento de la presencia de Walmart Chile en la Región de Aysén, donde la compañía opera desde febrero. En esta nueva etapa, Walmart amplió su propuesta de e-commerce en Coyhaique, Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. Además, distinguió a diez empresas y socios estratégicos en categorías vinculadas a e-commerce, logística, alimentación, perecederos, marcas propias, desarrollo pyme, sostenibilidad y Marketplace.
“Queremos abrir más oportunidades para que empresas de distintos tamaños puedan crecer junto a nosotros, llegar a más clientes y ser parte de un ecosistema que sigue ampliándose. Nuestro desafío es conectar cada vez mejor a quienes tienen buenos productos con las personas que los están buscando, sin importar dónde estén”
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