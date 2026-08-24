1.300 proveedores y más de 550 sellers participaron en la Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile, realizada en Espacio Riesco bajo el concepto “Juntos, el futuro llega antes”. El encuentro reunió a distintos actores del retail para abordar los desafíos y oportunidades que están transformando la industria, desde la tecnología y la omnicanalidad hasta la evolución del comercio electrónico, en línea con el compromiso de la compañía de estar cada vez más cerca de sus clientes: “Llegamos para quedarnos”.

Uno de los principales anuncios de la jornada fue el fortalecimiento de la presencia de Walmart Chile en la Región de Aysén, donde la compañía opera desde febrero. En esta nueva etapa, Walmart amplió su propuesta de e-commerce en Coyhaique, Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. Además, distinguió a diez empresas y socios estratégicos en categorías vinculadas a e-commerce, logística, alimentación, perecederos, marcas propias, desarrollo pyme, sostenibilidad y Marketplace.

“Queremos abrir más oportunidades para que empresas de distintos tamaños puedan crecer junto a nosotros, llegar a más clientes y ser parte de un ecosistema que sigue ampliándose. Nuestro desafío es conectar cada vez mejor a quienes tienen buenos productos con las personas que los están buscando, sin importar dónde estén” Annie Walker, CEO de Walmart Chile

Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile Camila Ovalle, subgerente Comercial Marcas Propias Walmart Chile; María Alejandra Álvarez, Market Lider for Central and South America de la Federación Nacional de Cafeteros; Nicolás Villada, coordinador de Mercadeo y Ventas de la Federación Nacional de Cafeteros; y Martha Sáenz, gerente de Marcas Propias Walmart Chile, recibiendo el premio al mejor proveedor de Marcas Propias.

Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile Arriba: Paulina Villarroel, gerente de Estrategia e Innovación; Daniela Riutort, gerente de Asuntos Corporativos; Annie Walker, CEO de Walmart Chile; Ximena Santibáñez, gerente de Legal; Santiago Borges, gerente de Compliance; Miguel Ángel Ruiz, gerente de Personas; Macarena Garay, gerente de Finanzas e Inmobiliaria; Abajo: Matías de Lorenzo, gerente de Omni Supply Chain; Alonso Sotomayor, gerente de Operaciones y Pablo Scasso, gerente de Marketing y Clientes todos de Walmart Chile. Jorge Diaz Honorato

Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile Angelo Manns, gerente de Negocios Non Food Walmart Chile; Clarissa Ruiz, gerente de Ventas Mattel; Kevin Jiménez, gerente Comercial Mattel; Laura González, gerente Comercial Walmart Chile; y Nicolas Ruiz Moreno, country manager Mattel, recibiendo el premio en la categoría mejor proveedor Non Foods.

Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile Juan Francisco Powditch, gerente de Operaciones Omnicanales Walmart Chile; Chantal Goldsmith, gerente general, y Camila Miranda, Digital Commerce Manager, ambas de Unilever; Danilo Montecinos, Customer Business Manager Walmart de Unilever, entregando el premio al mejor proveedor de e-commerce.

Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile Jorge Diaz Honorato

Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile Amanda Ahumada, gerente Comercial División Lácteos y Fiambrería Walmart Chile; Cristóbal Yuraszeck, socio y gerente Comercial de Mizos; Fernanda Plaza, Compradora saludables Walmart Chile; Hernán Devia, jefe comercial de Mizos; y Gonzalo Aspillaga, socio fundador y gerente general de Mizos, recibiendo el premio en la categoría mejor Pyme.

Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile María Paz Cassis, gerente omnicanal de Limpieza y Perfumería Walmart Chile; Alejandra Duranti, gerente corporativo de Sustentabilidad y Economía Circular; Alfonso Aguirre, gerente corporativo de Marketing Corporativo; Gonzalo Larenas, gerente corporativo de Finanzas; Juan Martín Monsalve, gerente general corporativo, todos de Empresas Virutex Ilko; recibiendo el premio al mejor proveedor Regenerativo.

Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile Antonio Dozal, analista comercial JBS Chile; Claudio Stefanelli, gerente de Merchandising Walmart Chile; Viviana Segovia, gerente general JBS Chile; Andrea Malhue, gerente de Proteínas & Congelados Walmart Chile; Vanessa Arriagada, asistente comercial JBS Chile; y Juan Manuel Sanhueza, asesor comercial JBS Chile, recibiendo el premio en la categoría mejor proveedor Perecederos.

Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile Pablo Coloma, gerente Trade Marketing y Claudia Veliz, gerente de Cuentas, ambos de Watts; junto a Muriel Courbis, gerente de Operaciones Comerciales Walmart Chile y Francisco Riquelme, gerente de Marketing de Watts.