Con la presentación del nuevo KAIT, Nissan Chile dio inicio a El evento, realizado en el Centro Botánico, reunió a ejecutivos, socios estratégicos y representantes de su red de concesionarios.

Inspirado en la herencia japonesa de Nissan y en las máscaras Kabuki, el encuentro invitó a descubrir qué hay detrás de la mascara de cada modelo.

KAIT llega al mercado chileno para ampliar la oferta de SUV de la compañía, con una propuesta que destaca por su personalidad, seguridad y conectividad.

Nissan inicia una nueva etapa en Chile con la llegada del nuevo KAIT Christian Gajardo, gerente comercial Santander Consumer Finance; Jorge Sandoval, presidente Portillo Sur; Javier Trucco, gerente general Bruno Fritsch y Carlos Kanterovitz, gerente general Difor.

Nissan inicia una nueva etapa en Chile con la llegada del nuevo KAIT Daniel Montedónico, gerente Post Venta Astara Chile; Rodrigo Escobar, gerente comercial MACH; Antonio Cotroneo, gerente general MACH y Hugo Castro, gerente general Nissan Chile.

Nissan inicia una nueva etapa en Chile con la llegada del nuevo KAIT Juan Pablo Mir, Country Manager Astara Chile; Matias Schlack, gerente general Callegari y Cristian Pasche, gerente general Astara Retail.

Nissan inicia una nueva etapa en Chile con la llegada del nuevo KAIT Hernan Miñano, gerente de Ventas Nissan Chile; Carlos Kanterovitz, gerente general Difor; Christian Troncoso, gerente de Flotas Bruno Fritsch y Hugo Castro, gerente general Nissan Chile.

Nissan inicia una nueva etapa en Chile con la llegada del nuevo KAIT Belén Garcia, gerente general Automotora Alameda; Hernán Miñano, gerente de Ventas Nissan Chile; Alejandro Espinoza; gerente de Ventas Automotora Alameda y Felipe Ortega, gerente de Post Venta Automotora Alameda.

Nissan inicia una nueva etapa en Chile con la llegada del nuevo KAIT Gerald Aguilar, Zone Manager Nissan Chile; Rodrigo Sastre, gerente de Marketing Difor; Francisco del Valle, gerente comercial Difor; BenjamÍn Hermosilla, jefe de marca Nissan Difor y Ernesto Belloni, Zone Manager Nissan Chile.

Nissan inicia una nueva etapa en Chile con la llegada del nuevo KAIT Javiera Troncoso, subgerenta de Marketing Bruno Fritsch; Enrique Pelen, gerente Nissan Bruno Fritsch; María de los Ángeles González, gerente de Marketing Bruno Fritsch.

Nissan inicia una nueva etapa en Chile con la llegada del nuevo KAIT Iván Vásquez, gerente de Flotas Salfa Automotriz; Ricardo Riquelme Llarlluri, gerente de Marca Nissan Salfa Automotriz; Jennifer Baeza, subgerente de F&I Salfa Automotriz; Federico Neumann, jefe de Marketing Salfa Automotriz y Ander Duk, Brand Manager Salfa Automotriz.

Nissan inicia una nueva etapa en Chile con la llegada del nuevo KAIT Javier Benavides, gerente comercial Salfa Rent; Iván Vásquez, jefe de Flotas Salfa; Juan Trincado, ejecutivo de Flotas Salfa, Kevin Guzmán, ejecutivo de Flotas Salfa y Juan Pablo Iturriaga, ejecutivo de Flotas Salfa.