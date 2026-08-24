Nissan inicia una nueva etapa en Chile con la llegada del nuevo KAIT

Con la presentación del nuevo KAIT, Nissan Chile dio inicio a El evento, realizado en el Centro Botánico, reunió a ejecutivos, socios estratégicos y representantes de su red de concesionarios.
Inspirado en la herencia japonesa de Nissan y en las máscaras Kabuki, el encuentro invitó a descubrir qué hay detrás de la mascara de cada modelo.
KAIT llega al mercado chileno para ampliar la oferta de SUV de la compañía, con una propuesta que destaca por su personalidad, seguridad y conectividad.
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