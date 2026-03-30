Maria Galainena, gerente general de Enel Generación; Patricia Godoy, directora comercial WNO y Alejandra Pereira, responsable de Atención a Clientes de Enel Distribución.

El evento busca generar conciencia sobre la importancia de que ellas puedan vivir la ciudad con seguridad, especialmente durante la noche.

Comprometida con potenciar y visibilizar el deporte femenino, Enel estuvo presente para acompañar y entregar energía a las más de 5.000 participantes, motivándolas a cruzar la meta y reforzando su apoyo al desarrollo deportivo de las mujeres.

ENEL apoya la energía del deporte femenino Emily Torres, Carmen Figueredo, Tania Guerrero y Camila Gálvez, trabajadoras de Enel.

ENEL apoya la energía del deporte femenino Verónica Pulgar, Carolina Henriquez y Alejandra Pereira, trabajadoras de Enel.

ENEL apoya la energía del deporte femenino Enel entregó kits para alentar a las participantes a llegar a la meta.

ENEL apoya la energía del deporte femenino Ana María Alvarado, Jimena Ayelen, Ximena León y Maritza Nuñez, trabajadoras de Enel.