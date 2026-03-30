ENEL apoya la energía del deporte femenino
En el marco del Mes de la Mujer, el sábado 21 de marzo Santiago volvió a llenarse de corredoras con una nueva edición de Women’s Night Out, la única corrida nocturna del país diseñada exclusivamente para mujeres.
El evento busca generar conciencia sobre la importancia de que ellas puedan vivir la ciudad con seguridad, especialmente durante la noche.
Comprometida con potenciar y visibilizar el deporte femenino, Enel estuvo presente para acompañar y entregar energía a las más de 5.000 participantes, motivándolas a cruzar la meta y reforzando su apoyo al desarrollo deportivo de las mujeres.
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