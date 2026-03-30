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    Entel se reunió con socios estratégicos en su Primer Supplier Day

    Con foco en fortalecer los lazos con sus proveedores y socios estratégicos Entel realizó su Primer Supplier Day.

     
    Carlos Gehrung, gerente de Compras Corporativo de Entel; Antonio Büchi, CEO de Entel; Francisca Florenzano, gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel y Marcelo Bermúdez, CFO de Entel.

    Esta iniciativa fue un espacio para consolidar los lazos con su red de colaboradores externos, la cual incorpora a más de 1.600 socios estratégicos activos.

    El CEO de Entel, Antonio Büchi, destacó que “nuestros socios estratégicos son parte fundamental de nuestros objetivos de negocio y el cumplimiento de nuestro propósito. Este encuentro nos permite alinear a todos quienes trabajan con nosotros con nuestra propuesta de valor y los pilares estratégicos que la soportan”.

    Entel se reunió con socios estratégicos en su Primer Supplier Day Claudio Anabalón, gerente de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de Entel y Daniel Dacarrett, vicepresidente de Vendomática y cofundador de Emprende Tu Mente.
    Entel se reunió con socios estratégicos en su Primer Supplier Day “Creemos indispensable que nuestros partners de todo tipo conozcan, entiendan y hagan propia la propuesta de valor y la cultura que marca nuestro ADN. Sólo así construiremos relaciones fructíferas, honestas y duraderas, para seguir creciendo juntos y entregando una experiencia memorable a todos nuestros clientes”, afirmó en el evento, Antonio Büchi, CEO de Entel.
    Entel se reunió con socios estratégicos en su Primer Supplier Day
    Entel se reunió con socios estratégicos en su Primer Supplier Day Andrés Salvador, gerente de División Corporaciones; Paula Raventós, gerente de Relación con Inversionistas y Manuel Araya, gerente de Regulación y Asuntos Corporativos, todos de Entel.
    Entel se reunió con socios estratégicos en su Primer Supplier Day Rodrigo Salvo, CEO de Asalvo; Stefanie Pope, gerente de Medioambiente y Sustentabilidad de Entel; Felipe Leiva, socio de Andrade y Diego Echenique, gerente general de Kyklos.
    Entel se reunió con socios estratégicos en su Primer Supplier Day Francisca Florenzano, gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones y Margarita Walker, gerente de Compliance, ambas de Entel.
    Entel se reunió con socios estratégicos en su Primer Supplier Day Jorge Bustos, gerente de Desarrollo de Traza; Ricardo Veloso, gerente comercial de Emcord; Pablo Rosales, gerente de Operaciones de Emetel y Juan Enrique Froemel, CEO de Traza.
    Entel se reunió con socios estratégicos en su Primer Supplier Day Zhang Xiagui de Huawei; Fiorella Reque y Evelin Moreno, ambas de Entel; Julia Chang y Ernesto Xu de Huawei.
    Entel se reunió con socios estratégicos en su Primer Supplier Day Andrés Gutiérrez, CEO de Brightcell; Sang Hyun Park, director de ventas de Samsung; Mauricio Dacaret, gerente de Productos de Entel y Anthony Yorston, director de Mobile Devices de Samsung.
    Entel se reunió con socios estratégicos en su Primer Supplier Day Angélica Farías, gerente de venta de Nintendo; Eduardo Ponce, director de Operaciones de Nintendo; José Antonio Flores, vicepresidente de Perú y Chile de Vivo, y Viviana Arismendi, de Vivo Chile.
    Entel se reunió con socios estratégicos en su Primer Supplier Day Jorge Cruz, gerente de Negocio Latam de SCL Consultoras; Valesca Doering, gerente de Operación Clientes Empresas de Entel y Verónica Olivares, CEO de OSAM Ingenierías.
    Entel se reunió con socios estratégicos en su Primer Supplier Day Pablo Torija, director de Mercado Sur de Nokia; Javier Fichelson, Country Manager de Nokia y Carlos Loyola, director comercial de Onnet.
    Entel se reunió con socios estratégicos en su Primer Supplier Day Alfredo Albetman, subgerente de Compras TI y Proyectos de Entel; Christian Delfino, Country Manager de Oracle Chile y Nicolás Brancoli, vicepresidente de Ventas de Oracle.
    Entel se reunió con socios estratégicos en su Primer Supplier Day Manuel Ponce Ferreira, manager de Ingeniería de Palo Alto Networks; Marisol Ramírez, subgerente de Compras Corporativas de Entel y Fernando Carreño, gerente comercial de Palo Alto Networks.
    Entel se reunió con socios estratégicos en su Primer Supplier Day German Sáenz, director de SLR Consulting; Gianina García y Gerardo Barbosa, ambos de Multiplica.
    Entel se reunió con socios estratégicos en su Primer Supplier Day Juan Pablo León Soler y Soledad Canobra, ambos de Honor; Juan Carlos Rivera y Claudia Camus, ambos de Xiaomi.
    Entel se reunió con socios estratégicos en su Primer Supplier Day Patricio Vásquez, director comercial de Telcom Solution; Mitzy Lagos, gerente de Economía Circular de MidasChile; Luis Elgueta, gerente de post-venta Terminales de Entel; y Oliver Ragu de Telcom Solution.
    Más sobre:EntelSupplier DaySociales LT

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