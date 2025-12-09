Estudiantes de UNAB, AIEP y UDLA reciben becas de movilidad internacional Santander

Jorge Selume, presidente de la Fundación Educación y Cultura; Andrés Trautmann, gerente general y CEO de Santander Chile; y Juan Antonio Guzmán, presidente de la Junta Directiva de Universidad Andrés Bello.

Con el objetivo de reconocer a los estudiantes beneficiados con la Beca de Movilidad Internacional de Pregrado Santander 2025, y fortalecer así la relevancia de la internacionalidad en la formación académica, la Fundación Educación y Cultura junto a Santander Chile realizaron una emotiva ceremonia que reunió a alumnos y alumnas de Universidad Andrés Bello, Universidad de Las Américas y el Instituto Profesional AIEP.

