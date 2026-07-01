EY presentó estudio Desafíos Empresariales 2026
En el evento expusieron socios de EY que dieron a conocer diferentes aspectos del reporte y como panelistas participaron Dominique Rosenberg, fundadora y vicepresidenta ejecutiva de Empresas DBS; Mathias Anwandter, gerente general de Clínica Alemana; y Joachim Wessel, gerente general de Cermaq Chile.
La consultora y auditora EY presentó el martes 23 de junio los resultados del estudio “Desafíos y tendencias de las empresas en Chile y Latinoamérica 2026”, informe que da cuenta sobre los principales retos que enfrentan las compañías y las variables más importantes que influirán en el panorama corporativo en el futuro.
Entre los principales hallazgos, se destacaron la entrada de nuevos competidores, los cambios en la demanda de los clientes y los riesgos propios de sus industrias como los desafíos externos más relevantes. Internamente, los focos están en mejorar la operación, elevar la productividad y optimizar costos.
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