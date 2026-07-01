La consultora y auditora EY presentó el martes 23 de junio los resultados del estudio “Desafíos y tendencias de las empresas en Chile y Latinoamérica 2026”, informe que da cuenta sobre los principales retos que enfrentan las compañías y las variables más importantes que influirán en el panorama corporativo en el futuro.

Entre los principales hallazgos, se destacaron la entrada de nuevos competidores, los cambios en la demanda de los clientes y los riesgos propios de sus industrias como los desafíos externos más relevantes. Internamente, los focos están en mejorar la operación, elevar la productividad y optimizar costos.

EY presentó estudio Desafíos Empresariales 2026 Rodrigo Álvarez, Daniel Landshut, Jorge Bonnefoy y Nikolas Gloffka.

EY presentó estudio Desafíos Empresariales 2026 Javier Sotomayor, Jorge Yunis, Felipe Aravena, José Pedro Ruiz-Tagle y Mauricio Retamales.

EY presentó estudio Desafíos Empresariales 2026 Patricio Cristi, Luis Guillermo Cerna, Mathias Anwandter, Joachim Wessel y José Allué.

EY presentó estudio Desafíos Empresariales 2026 René Lagas, Francisca Martin, Isabel Margarita Cabello y Cristián Peña.

EY presentó estudio Desafíos Empresariales 2026 Ayleen Maturana, Macarena Navarrete, Patricio de Solminihac, Ximena Corbo y Erwin Hahn.

EY presentó estudio Desafíos Empresariales 2026 Manola Ramírez, Eduardo Rodríguez, Dominique Rosenberg y Patricia Sabag.

EY presentó estudio Desafíos Empresariales 2026 Juan Enrique Vilajuana, Andrés Miguel Rodríguez, Mariana Muñoz y William Phillips.

EY presentó estudio Desafíos Empresariales 2026 Víctor Fenner, Paula Castro, Patricio Cofré y Alejandra Cortés.

EY presentó estudio Desafíos Empresariales 2026 Panel de conversación durante el evento.