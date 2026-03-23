¡La Copa Enel 2026 ya está en marcha!
Copa Enel, el reconocido campeonato de fútbol infantil y uno de los más importantes a nivel nacional, se prepara para el inicio de su edición 2026, programado para abril.
Comprometidos con niños y niñas que sueñan con vivir el fútbol, la Copa busca promover el deporte formativo y una vida sana.
En este contexto, y en el marco de la alianza entre Enel y Cruzados S.A., un grupo de niños y niñas tuvo la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable: acompañar la salida a la cancha de los equipos durante el partido entre Universidad Católica y Everton.
Instancias como esta reflejan el espíritu de Copa Enel: acercar el fútbol a las nuevas generaciones, fomentar valores como el trabajo en equipo y el respeto, y consolidarse como un semillero de futuros futbolistas, tanto hombres como también mujeres.
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