Comprometidos con niños y niñas que sueñan con vivir el fútbol, la Copa busca promover el deporte formativo y una vida sana.

En este contexto, y en el marco de la alianza entre Enel y Cruzados S.A., un grupo de niños y niñas tuvo la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable: acompañar la salida a la cancha de los equipos durante el partido entre Universidad Católica y Everton.

Instancias como esta reflejan el espíritu de Copa Enel: acercar el fútbol a las nuevas generaciones, fomentar valores como el trabajo en equipo y el respeto, y consolidarse como un semillero de futuros futbolistas, tanto hombres como también mujeres.

¡La Copa Enel 2026 ya está en marcha! Niños embajadores Copa Enel junto a los exreferentes cruzados Cristián Álvarez, Roberto Gutiérrez y Jorge Acuña.

¡La Copa Enel 2026 ya está en marcha! Juan Ignacio Díaz, defensa central de Universidad Católica saliendo a la cancha acompañado de niña embajadora de Copa Enel.

¡La Copa Enel 2026 ya está en marcha! Gary Medel, defensa central y referente de Universidad Católica saliendo a la cancha a compañado de niño embajador de Copa Enel.

¡La Copa Enel 2026 ya está en marcha! Niños embajadores Copa Enel se retiran del Claro Arena, luego de haber acompañado a los jugadores en su salida al campo de juego.