La Tercera comparte con sus suscriptores seminario sobre los 100 días de Kast

En un evento realizado en Icare y que contó con la participación como orador del ministro del Interior, Claudio Alvarado, La Tercera realizó un exclusivo seminario solo para suscriptores en que se analizaron los resultados de los primeros 100 días del gobierno de José Antonio Kast.

Seminario sobre los 100 días de Kast José Luis Santa María, director del La Tercera; Ascanio Cavalla, columnista de La Tercera; Rodrigo Ubilla, exsubsecretario del Interior y Jorge Andrés Saieh, presidente del Grupo Copesa.

Seminario sobre los 100 días de Kast Ximena Ossandón, diputada RN; Juan Francisco Galli, exsubsecretario del Interior, Rocío Latorre, periodista La Tercera; Jaime Mañalich, exministro de Salud y Diego Shalper, diputado RN.

Seminario sobre los 100 días de Kast Carolina Jiménez, Cristián Cordero y Tatiana Klima.

Seminario sobre los 100 días de Kast Marisol Peña, académica del Centro de Justicia Constitucional de la UDD.

Seminario sobre los 100 días de Kast El seminario incluyó un panel de discusión con Ascanio Cavallo, columnista de La Tercera, Gloria Faúndez, editora general de La Tercera y la periodista Paula Escobar.

Seminario sobre los 100 días de Kast Carolina Cuevas, Gonzalo Gómez y María Irene Chadwick.

Seminario sobre los 100 días de Kast Gonzalo Sanhueza, socio fundador de Econsult.