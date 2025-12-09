POST COP 30: evento organizado por MANUIA vinculó acuerdos globales con implicancias para el sector privado
La consultora MANUIA, líder en sostenibilidad e impacto en Chile, Colombia y Brasil realizó un evento para dar cuenta del impacto de la acción climática a nivel global y las implicancias para las empresas en Chile de lo acordado en Belém.
El evento se reunió en el auditorio del BancoEstado, donde los invitados también pudieron informarse de los avances y deudas en esta materia con la participación de speakers y la realización del conversatorio “Del compromiso a la implementación: decisiones climáticas desde el sector público, las finanzas y los negocios”.
