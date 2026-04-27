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    USS fue sede de Mesa Técnica Intersectorial que abordó crisis de convivencia escolar

     
    Alejandro Carrasco, decano Educación PUC; Paulina Retamales, directora SLEP Santiago Centro; Stefanie Wenderoth, seremi Educación RM; Mauricio Bravo, vicedecano Educación UDD y Víctor Ruiz, decano Educación U. San Sebastián.

    En el campus Bellavista de la Universidad San Sebastián (USS), representantes de la academia y de la sociedad civil participaron en una mesa técnica intersectorial convocada por las organizaciones que lideran el Índice de Bienestar Docente: el Laboratorio de Investigación e Innovación Docente de la Universidad San Sebastián (LIID-USS), el Instituto de Bienestar Socioemocional (IBEM-UDD), el Centro de Innovación en Liderazgo Educativo (CILED) de la Universidad del Desarrollo y Elige Educar.

    La instancia permitió dialogar sobre propuestas e iniciativas orientadas a enfrentar la crisis de violencia escolar y avanzar en la elaboración de orientaciones que contribuyan a la toma de decisiones en materia de política educativa.

    USS fue sede de Mesa Técnica Intersectorial que abordó crisis de convivencia escolar Jorge Varela, director IBEM-UDD; Paulina Guzmán, directora LIID-USS; Christian Lazcano, director de Investigación del CILED-UDD y Consuelo del Canto, directora de Investigación Elige Educar.
    USS fue sede de Mesa Técnica Intersectorial que abordó crisis de convivencia escolar Marcos Castañeda, jefe convivencia escolar Belén Educa; Gerardo Boetsch, delegado episcopal para la Educación Arzobispado de Santiago y Bárbara Eyzaguirre, asesora del directorio Fundación Astoreca.
    USS fue sede de Mesa Técnica Intersectorial que abordó crisis de convivencia escolar Daniela Rivera, SLEP Los Libertadores; Carmen Krefft, directora NIDAL; Josefa Aguirre, académica PUC y Soledad López de Lérida, directora Fundación SOKI.
    USS fue sede de Mesa Técnica Intersectorial que abordó crisis de convivencia escolar Paulina Retamales, directora SLEP Santiago Centro; Ingrid Olea, directora ejecutiva Educación 2020; y Alejandra Arratia, exsubsecretaria de Educación.
    USS fue sede de Mesa Técnica Intersectorial que abordó crisis de convivencia escolar Francisca Elgueta, directora ejecutiva Escuela Global; Verónica Cabezas, directora ejecutiva Elige Educar junto a Patricio Vilches, ganador Global Teacher Prize Chile 2025.
    USS fue sede de Mesa Técnica Intersectorial que abordó crisis de convivencia escolar Teresa Covarrubias, directora Innovación Educativa Focus; Verónica Rossel, líder en Proyectos Educativos Fundación Piñera Morel; Denisse Ulloa, coordinadora de Valoras UC y Roy Hidalgo, estudiante de doctorado UDD.
    USS fue sede de Mesa Técnica Intersectorial que abordó crisis de convivencia escolar Ángela Cousiño, directora de Desarrollo Norte Claro Educación; Patricia Guerrero, académica Educación PUC y Eugenio Severín, director ejecutivo Tu clase, tu país.
    USS fue sede de Mesa Técnica Intersectorial que abordó crisis de convivencia escolar Verónica Cabezas, directora ejecutiva Elige Educar; Florencia Álamos, directora ejecutiva Fundación Kiri y Paulina Guzmán, directora LIID-USS.
    USS fue sede de Mesa Técnica Intersectorial que abordó crisis de convivencia escolar Participantes de la mesa técnica.
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