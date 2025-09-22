SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Sustentabilidad

Por qué la sostenibilidad debe cumplir un rol central en las agendas presidenciales, según expertos

En el marco del inicio de los debates presidenciales para las elecciones de noviembre, actores especialistas en la materia aseguran que la sostenibilidad debe ocupar un lugar relevante en las agendas de los candidatos, con prioridades enfocadas en resiliencia, equidad social, justicia climática y colaboración multisectorial para enfrentar los desafíos del futuro.

Paulina ReyesPor 
Paulina Reyes
Santiago 24 de mayo 2025. En el Dia de los Patrimonios, el Palacio de La Moneda, monumento historico Nacional, abrirá sus puertas este 24 y 25 de mayo desde las 09:30 horas hasta las 16:00 horas. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Las señales del cambio climático son cada vez más evidentes a juicio de los expertos, con ejemplos recientes como incendios forestales, inundaciones y olas de calor que impactan la vida cotidiana de las personas y de los sectores productivos. Frente a ello, hace diez años Naciones Unidas formalizó, junto con sus Estados miembros, la creación de la Agenda 2030, que busca, tal como lo menciona el organismo internacional, la sostenibilidad global en base al cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Al respecto, Luis Cifuentes, profesor de Ingeniería e investigador del Centro de Cambio Global UC, asegura que desde el Presidente hacia abajo es clave reconocer y valorar el conocimiento científico, principalmente en temas como el cambio climático. “No confiar en el abrumador consenso científico es peligroso. La realidad no sigue discursos políticos, y hasta ahora se ha comportado como predice la mayoría de los modelos científicos, con graves consecuencias sociales -pensemos en el creciente costo humano de los incendios forestales y las inundaciones- que solo aumentarán en el futuro".

En ese sentido, se plantea que las agendas presidenciales no pueden dejar a la sostenibilidad en un segundo plano, sino que debe ser integrada como un eje de desarrollo y competitividad. Así lo señala Constanza Pantaleón, gerenta general de Acción Empresas, quien sostiene que “hoy constituye un eje central para la competitividad, la legitimidad institucional y la cohesión social. El próximo gobierno debe asegurar metas climáticas claras y ambiciosas, alineadas con los compromisos internacionales, pero sobre todo con capacidad de ejecución nacional”.

Conceptos clave de cara al futuro

Los expertos aseguran que la sostenibilidad debe integrarse con una mirada moderna, incorporando tendencias globales que se reflejan en políticas públicas, regulaciones y financiamiento internacional.

Para Pantaleón, “en el ámbito ambiental, la mitigación, adaptación y biodiversidad deben ser parte central de las agendas presidenciales”. A esto, suma además conceptos estratégicos como el net-zero, la protección y regeneración de la biodiversidad con enfoque en nature positive, el desarrollo de finanzas sostenibles con instrumentos como bonos verdes, la justicia climática como principio rector y la regeneración como propósito que trascienda la simple reducción de impactos.

Desde la mirada académica, Álex Godoy, director del Cisger y miembro del IPCC, destaca el concepto de resiliencia y la necesidad de inversión como una estrategia de competitividad nacional. “La matriz productiva de Chile está altamente expuesta al clima y reducir su vulnerabilidad resulta crítico para sostener una balanza comercial que depende en gran medida de estos sectores y de los servicios que de ellos se desprenden. Un Chile predecible para producir, que invierte en infraestructura crítica y cuenta con un portafolio sólido de proyectos de adaptación bien diseñados, con ingresos respaldados por contratos o marcos regulatorios estables, se vuelve naturalmente atractivo para el capital de inversión” explica.

La estratégica colaboración público-privada

Así como la importancia de las líneas de acción, también lo son los actores que las ejecutan. Según los expertos, el sector privado debe jugar un rol decisivo, con un marco estable que fomente la inversión sostenible. Pantaleón señala que “el próximo gobierno debe entregar reglas claras y estables que generen confianza de largo plazo. Se trata de pasar de la incertidumbre a la certeza, de manera que las inversiones sostenibles se multipliquen y aceleren la transición hacia una economía baja en carbono”.

Godoy complementa esa visión, indicando que la colaboración público-privada no es opcional. “Nuestro sistema económico y la mayor parte de los sectores productivos están en manos privadas, con la excepción de algunas compañías estatales”. Así, destaca cómo el sector privado se convierte en el principal responsable de ejecutar acciones climáticas efectivas, mientras que el Estado cumple el rol de articulador de la estructura regulatoria y de mercado que hace posible su implementación.

Para el cumplimiento de estos objetivos, asegura Pantaleón, es clave la colaboración, donde Estado, empresas, academia y organizaciones trabajen juntos, articulando capacidades y dando respuestas reales a los desafíos ambientales y sociales. “El verdadero motor de cambio será la colaboración multisectorial. Cada actor aporta desde su experiencia y capacidades, y solo a través de este esfuerzo colectivo será posible construir un futuro más sostenible para el país”, manifiesta.

Sostenibilidad en el discurso actual

A dos meses de las elecciones, la sostenibilidad aún no ocupa el centro del debate presidencial. Según Godoy, “para la mayoría de los candidatos este no es un tema prioritario”. Si bien algunos, como Evelyn Matthei o Jeannette Jara, han mostrado preocupación constante por la agenda ambiental, otros apenas la mencionan o incluso cuestionan la existencia del cambio climático.

De todas formas, a pesar de no ser hoy una materia clave en el debate, advierte el académico, el futuro gobierno no tendrá margen para eludir el tema. “Aunque la agenda electoral hoy aparezca dominada por el debate en torno a la delincuencia y la seguridad, resulta evidente que la crisis climática será un tema central en el ejercicio de cualquier administración futura. Así lo determina la propia estructura regulatoria vigente, que obliga al Estado -y por ende a cualquier gobierno- a actuar en coherencia con los compromisos internacionales asumidos y con los marcos legales internos que guían la política ambiental y climática de Chile”.

Con todo, para Cifuentes el panorama actual en relación a la sostenibilidad es “pobre. Desgraciadamente, frente a necesidades sociales más inmediatas, el aspecto sustentable del desarrollo no aparece en el discurso público”, acusa. Y si bien, señala, “la sostenibilidad es un asunto de largo plazo, es un deber moral de un buen líder considerarla en sus decisiones presentes, y avanzar en ella, aunque sea en la ‘medida de lo posible’”.

Más sobre:Hub de SustentabilidadHub SustentabilidadODSAgenda 2030SostenibilidadCandidaturasElecciones presidencialesAgendaSustentabilidad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Vidal reitera motivo para renunciar a TVN y recalca: “No es el tema del candidato Kast”

“La impunidad termina ahora”: Matthei presenta serie de medidas para combatir la delincuencia y el crimen organizado

Comando de Jara emplaza a los candidatos presidenciales a manifestar su apoyo a eventual postulación de Bachelet en la ONU

SII se querella contra personas y empresas por no declarar ingresos por ventas con medios de pago electrónicos

Los resultados de las perlas de Anglo Teck: Collahuasi baja ganancias y Quebrada Blanca reduce pérdidas

Banca Ética: la entidad crediticia donde invierten las familias Izquierdo, Hornauer, Pavez y Kaufmann

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

4.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

5.
Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Rating del domingo 21 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 21 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Vidal reitera motivo para renunciar a TVN y recalca: “No es el tema del candidato Kast”
Chile

Vidal reitera motivo para renunciar a TVN y recalca: “No es el tema del candidato Kast”

“La impunidad termina ahora”: Matthei presenta serie de medidas para combatir la delincuencia y el crimen organizado

Comando de Jara emplaza a los candidatos presidenciales a manifestar su apoyo a eventual postulación de Bachelet en la ONU

Innovar sí, pero no a cualquier costo
Negocios

Innovar sí, pero no a cualquier costo

Los resultados de las perlas de Anglo Teck: Collahuasi baja ganancias y Quebrada Blanca reduce pérdidas

SII se querella contra personas y empresas por no declarar ingresos por ventas con medios de pago electrónicos

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump
Tendencias

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

7 momentos clave del funeral de Charlie Kirk, el activista conservador que fue asesinado en EEUU

“Imbécil argentino”: el ofensivo canto de los hinchas del Manchester United a Alejandro Garnacho
El Deportivo

“Imbécil argentino”: el ofensivo canto de los hinchas del Manchester United a Alejandro Garnacho

Promesa del automovilismo mundial revela que padece de cáncer de cerebro y de pulmón

José Luis Chilavert se lanza contra la U tras la sanción a Independiente en la Copa Sudamericana

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes
Cultura y entretención

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes

Peter Pollak presenta su primera exposición en Chile

El último y se acaba: por qué extrañaremos tanto a The Who tras su adiós a los escenarios

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.
Mundo

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.

Francia y Reino Unido instan a Israel a no adoptar represalias por el reconocimiento de Palestina

La revolución digital en Ucrania: la transformación que cambia vidas en tiempos de guerra

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención