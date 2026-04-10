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    David Viera: “Hay una necesidad de hacer innovación educativa, de sistematizarla y poder replicarla en todo el país”

    El documental Misión Educar en visibiliza el modelo educativo pionero de Anglo American, que transforma escuelas en centros de innovación territorial para devolver propósito, motivación y sentido a la experiencia escolar. David Viera, Head of Education, explicó a radio Duna que ya muestra mejoras en aprendizajes en 46 establecimientos del país, y busca escalar su impacto a todo el sistema educativo.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    David Viera, Head of Education de Anglo American

    El estreno del documental Misión Educar por 13C pone en pantalla una pregunta para el país: ¿cómo volver a darle sentido a los espacios educacionales en tiempos de desmotivación, violencia escolar y comunidades educativas tensionadas? Anglo American propone una respuesta a través de su modelo educativo pionero, que es el eje de esta serie y también de la conversación con David Viera, Head of Education de la empresa minera, quien lidera esta iniciativa desde 2016.

    “Hoy día hay una necesidad de hacer innovación educativa, de poder sistematizar esa innovación y poder replicarla en todo el país, y creo que esta oportunidad de poder documentarlo, mostrarlo en televisión, creo que es una oportunidad muy bonita”, explicó Viera. Para él, la oportunidad de documentar el proceso en televisión no es solo una vitrina, sino una forma de mostrar que la transformación escolar no es teoría, sino práctica concreta en decenas de establecimientos.

    El modelo pionero busca algo que, según cuenta, es “una transformación radical de la escuela para que sea un centro de innovación que transforma sus territorios”. No se trata de solo talleres, sino de cambiar la lógica completa del establecimiento: horarios, asignaturas, espacios físicos y prácticas pedagógicas se reorganizan para que los estudiantes desarrollen soluciones reales para su comunidad. “Apoyar a los cuarteles de bomberos, construir viviendas sociales, crear soluciones ortopédicas, hacer obras de arte para el barrio. La escuela vuelve a cumplir un rol clave en el desarrollo del territorio”, señala.

    Además, explica que esa conexión con lo real tiene efectos directos en los estudiantes. “Los estudiantes están un poco aburridos en la escuela, esa es la verdad”. Para él, la desmotivación y la violencia escolar muchas veces nacen de un “despropósito”. “Hay que volver a darle a la escuela ese propósito vital, que el estudiante sienta que está aportando a lo público, a la polis”, sostiene.

    Los resultados no son solo perceptivos sino que demostrativos. Viera destaca que, sin preparar a los alumnos específicamente para pruebas estandarizadas, varios de los 46 establecimientos en Chile donde aplican el modelo han mostrado alzas notorias en el SIMCE: “Colegios que venían estancados crecieron 20, 30 hasta 70 puntos en colegios que venían estancados, que estaban decreciendo. Entonces, se puede mejorar la calidad educativa sin sacrificar lo entretenido y el propósito de la escuela”.

    Para Anglo American, esta apuesta es además una parte de su visión de desarrollo compartido. “Todos necesitamos que la sociedad esté formando buenos profesionales, que haya una convivencia sana entre los distintos actores de un territorio, entonces creo que las sociedades desarrolladas han entendido que las empresas tienen que cumplir también un rol importante. Entonces nosotros como empresa, hemos encontrado una forma de crecer junto a las comunidades para que todos prosperemos para que a todos nos vaya bien y para que el desarrollo de la minería también pueda desarrollarse con inteligencia colectiva con personas formadas", explica Viera.

    El modelo, de hecho, ya se replica más allá de las zonas donde opera la minera, en lugares como Iquique y La Legua, y ha despertado el interés de otras instituciones, fundaciones y actores públicos.

    Pero parte de esta inspiración, explica Viera, proviene de experiencias internacionales, incluyendo visitas a Finlandia, además de Estados Unidos, Suiza y Alemania. De ahí surge ahora un nuevo proyecto, “Meso Innova”, que busca escalar la transformación desde las escuelas hacia los niveles intermedios del sistema, como los Servicios Locales de Educación. Una evolución que también se muestra en el documental.

    Más sobre:Hub SustentabilidadMisión EducarAnglo AmericanMeso InnovaModelo PioneroDavid VieraMinería Sostenibleinnovacióneducación

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