Desafío Agua para Chile celebra su proyecto número 100 en la comuna de Collipulli

En Chile, el acceso al agua potable sigue siendo una crisis de emergencia, especialmente para las zonas rurales. Aunque el país es reconocido por su cobertura urbana, más del 47% de la población rural aún no cuenta con un abastecimiento formal, dependiendo muchas veces de camiones aljibe. En ese contexto, el programa Desafío Agua para Chile, impulsado por Desafío Levantemos Chile y CMPC, celebró la inauguración de su proyecto número 100 en la comuna de Collipulli, en la Región de La Araucanía, uno de los territorios más afectados por esta brecha.

En una nueva entrevista del programa Hub Sustentabilidad de Radio Duna, Teresita Bull, directora de Comunicaciones y Marketing de Desafío Levantemos Chile, explicó que el acceso al agua es abordado por la fundación como una urgencia social. “Muchas veces se reconoce a Desafío como una fundación de emergencias, pero también trabajamos en lo que Felipe Cubillos llamaba el ‘terremoto social’, es decir, emergencias que no siempre están en las noticias, y el acceso al agua potable para nosotros es realmente una emergencia”, señala.

Según cuenta, en sectores rurales del sur del país la dependencia de camiones aljibe se vuelve crítica, principalmente en invierno, cuando los caminos dificultan el abastecimiento regular y las familias deben racionar el agua para la vida cotidiana, como beber, cocinar o asearse.

Una de las grandes enseñanzas del programa ha sido entender que el problema, en gran parte del sur de Chile, no es la inexistencia del recurso, sino la falta de infraestructura. “Hay agua en las comunas con las que trabajamos, pero el problema verdadero es la falta de infraestructura y de gestión del recurso”, asegura Bull. A diferencia de los proyectos estatales, que pueden tardar años en concretarse, esta alianza permite ejecutar soluciones en plazos mucho más acotados, entre seis meses y un año, conectando napas, pozos o vertientes directamente a las viviendas.

El hito en Collipulli refleja también una forma de trabajo centrada en las comunidades. “Las ideas de escritorio se acabaron; no hay mejor solución que la que se construye de la mano con las comunidades”, destaca Bull, recordando que cada proyecto nace desde las propias necesidades locales. Luego de cinco años de trabajo conjunto, el programa suma 100 proyectos, más de 5.000 familias beneficiadas y cerca de 20.000 personas con acceso a agua potable, un cambio que, como resumió la entrevistada, “impacta directamente en la dignidad, la salud y la calidad de vida de las personas”.