SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    Educar para cuidar: el impacto de los hábitos cotidianos en el planeta

    En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, es un buen momento para recordar que vivir de manera más sostenible no requiere grandes transformaciones, sino incorporar hábitos simples y conscientes en la rutina diaria.

    Francisca LeivaPor 
    Francisca Leiva
    Hoy, aunque un 53% de las personas declara reciclar, la falta de conocimiento sobre la correcta separación de residuos y la iconografía asociada sigue siendo una barrera relevante. Nadiia Fedorova

    En un contexto donde la sostenibilidad se ha vuelto parte de las decisiones cotidianas, la educación ambiental cumple un rol clave para impulsar cambios reales en la forma en que habitamos nuestros hogares. En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, es un buen momento para recordar que vivir de manera más sostenible no requiere grandes transformaciones, sino incorporar hábitos simples y conscientes en la rutina diaria.

    Acciones como reducir el consumo de agua, evitar el desperdicio de alimentos, reciclar correctamente o reparar antes de reemplazar, demuestran que el impacto positivo se construye paso a paso. Sin embargo, para que estos hábitos se consoliden, la información y la educación siguen siendo fundamentales. Hoy, aunque un 53% de las personas declara reciclar, la falta de conocimiento sobre la correcta separación de residuos y la iconografía asociada sigue siendo una barrera relevante.

    La educación ambiental nos recuerda que el cambio comienza en casa. Adoptar hábitos más conscientes no solo reduce nuestro impacto ambiental, sino que también fortalece una cultura de cuidado que se transmite y se multiplica. Entender qué hacemos y cómo lo hacemos es parte esencial del proceso, porque cuando el conocimiento acompaña a la acción, las pequeñas decisiones cotidianas pueden generar transformaciones reales.

    Por Francisca Leiva, gerente corporativo de Sostenibilidad de Casaideas

    Más sobre:Hub SustentabilidadEducación AmbientalReciclarMedio AmbienteSostenibilidadCasaideasHábitos CotidianosDía Mundial de la Educación Ambiental

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Factop: informe encargado por Elberg, Luksic y Lería respalda valorización de Patio, pese a críticas de Jalaff

    Las claves del próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para acelerar la inversión

    Economistas prevén que el BC mantendrá la tasa de interés en 4% en la reunión de este martes

    Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados

    Ramírez (UDI) tilda reproches oficialistas a conversaciones previas de Kast con Steinert como “débiles” y “absurdos”

    Abogado de Ángela Vivanco previo a audiencia de formalización: “Ella está muy afectada de salud”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    Rating del domingo 25 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 25 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Extensión de la vigencia de licencias de conducir: ¿Cuáles son los nuevos plazos?

    Extensión de la vigencia de licencias de conducir: ¿Cuáles son los nuevos plazos?

    Ramírez (UDI) tilda reproches oficialistas a conversaciones previas de Kast con Steinert como “débiles” y “absurdos”
    Chile

    Ramírez (UDI) tilda reproches oficialistas a conversaciones previas de Kast con Steinert como “débiles” y “absurdos”

    Abogado de Ángela Vivanco previo a audiencia de formalización: “Ella está muy afectada de salud”

    Carmona desdramatiza cita oficialista sin PC ni FA y refuerza que su partido insistirá en la unidad

    Cuando el fuego deja de ser un desastre natural
    Negocios

    Cuando el fuego deja de ser un desastre natural

    Las claves del próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para acelerar la inversión

    Economistas prevén que el BC mantendrá la tasa de interés en 4% en la reunión de este martes

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos
    Tendencias

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Comienza la cuenta regresiva para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027
    El Deportivo

    Comienza la cuenta regresiva para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    Desesperación en medio de la crisis: Liverpool contacta a Xabi Alonso para reemplazar al técnico Arne Slot

    Por lanzamiento de fuegos artificiales y lienzos ante Coquimbo: la ANFP castiga a hinchas de la U para duelo ante Audax

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Espíritus, levitación y posesiones: obra con trucos de magia aterriza en el Festival Santiago Off
    Cultura y entretención

    Espíritus, levitación y posesiones: obra con trucos de magia aterriza en el Festival Santiago Off

    ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados
    Mundo

    Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados

    Alto cargo del Ejército de China purgado es acusado de “pisotear y socavar” la autoridad de Xi Jinping

    “Melania”: El documental de la primera dama de EE.UU. que llega en un complejo momento para la Casa Blanca

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur