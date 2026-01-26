Educar para cuidar: el impacto de los hábitos cotidianos en el planeta

Hoy, aunque un 53% de las personas declara reciclar, la falta de conocimiento sobre la correcta separación de residuos y la iconografía asociada sigue siendo una barrera relevante.

En un contexto donde la sostenibilidad se ha vuelto parte de las decisiones cotidianas, la educación ambiental cumple un rol clave para impulsar cambios reales en la forma en que habitamos nuestros hogares. En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, es un buen momento para recordar que vivir de manera más sostenible no requiere grandes transformaciones, sino incorporar hábitos simples y conscientes en la rutina diaria.

Acciones como reducir el consumo de agua, evitar el desperdicio de alimentos, reciclar correctamente o reparar antes de reemplazar, demuestran que el impacto positivo se construye paso a paso. Sin embargo, para que estos hábitos se consoliden, la información y la educación siguen siendo fundamentales. Hoy, aunque un 53% de las personas declara reciclar, la falta de conocimiento sobre la correcta separación de residuos y la iconografía asociada sigue siendo una barrera relevante.

La educación ambiental nos recuerda que el cambio comienza en casa. Adoptar hábitos más conscientes no solo reduce nuestro impacto ambiental, sino que también fortalece una cultura de cuidado que se transmite y se multiplica. Entender qué hacemos y cómo lo hacemos es parte esencial del proceso, porque cuando el conocimiento acompaña a la acción, las pequeñas decisiones cotidianas pueden generar transformaciones reales.

Por Francisca Leiva, gerente corporativo de Sostenibilidad de Casaideas