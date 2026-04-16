SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    La otra permisología

    Por 
    Maximiliano Frey
    “CIRCCULAR”: La primera planta de reciclaje de botellas plásticas en Chile

    Sin duda uno de los principales temas de debate ha sido la permisología. Por un lado, hemos visto enérgicas declaraciones pidiendo agilizar los trámites sectoriales; por el otro, columnas de opinión y cartas solicitando cautela en no debilitar la institucionalidad ambiental. No obstante, la raíz del problema era compartida: Chile necesitaba una reforma al sistema. Y aunque esta reforma llegó (Ley N° 21.770), hay elementos que se escaparon de ella y seguirán siendo un dolor para la industria si no existe la voluntad política para avanzar en ellos.

    Se nos enseñó, tanto en la discusión pública como en la académica, que el sector privado actuará siempre que no esté expresamente prohibido. A diferencia del sector público, donde solo se puede hacer lo que está escrito. Teóricamente esto es cierto, pero la realidad dista bastante de ello. Y es que existe otra permisología, aquella donde son los vacíos los que no dejan avanzar.

    En ese sentido, la incertidumbre regulatoria es tan dañina como la sobrerregulación. Un ejemplo concreto es lo que estamos viviendo con la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (ley REP) y la dificultad de alcanzar las metas de valorización propuestas. Mientras Europa lleva años incorporando plástico reciclado en envases en contacto con alimentos, en Chile la industria no está disponible para avanzar en ello, limitando el avance de las metas REP. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos una regulación que establezca reglas claras en este tema, y el miedo a perder la inversión no ha permitido avanzar. Recién –después de más de una década– el reglamento que regula esto salió a consulta pública, gracias al trabajo conjunto del Pacto Chileno de los Plásticos de Fundación Chile y Ministerio de Salud, pero aún queda camino por recorrer para que sea una realidad.

    Otro ejemplo es lo que ocurre en el manejo de los residuos peligrosos, donde hoy no existe un procedimiento general para desclasificarlos para su valorización, sino que debe realizarse por producto y región, generando altos costos para el sistema y enlenteciendo la transición hacia una economía circular. Así también ocurre en los sistemas de reutilización, donde la ambigüedad sobre la responsabilidad de la conservación del envase ha desincentivado la innovación del sector privado con este tipo de modelos.

    De seguro hay múltiples otros casos y no solo del sector residuos, y es que, para lograr crecimiento y resiliencia en nuestro país, no basta con eliminar trámites. También es necesario regular y dar un marco legal que habilite la inversión. Solo así podremos avanzar en equilibrio: desarrollando nuestra economía y cuidando la salud de las personas y el planeta.

    Por Maximiliano Frey, jefe de proyectos del Pacto Chileno de los Plásticos de Fundación Chile

    Más sobre:Hub SustentabilidadMedio AmbientePermisologíaLey REPReutilizaciónResiduos peligrososCircularidadEconomía circularCOLUMNA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Ministra Ximena Rincón es insultada en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso

    FA, PC, PS, PPD y PL refuerzan críticas a megarreforma de Kast y afirman que se reunirán con economistas el lunes

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence

    La batalla comunicacional del gobierno para desactivar la crítica del beneficio “a los más ricos”

    Pese a llamado de Parisi a rechazar: diputados PDG se desordenan y se abren a aprobar megarreforma de Kast

    Lo más leído

    1.
    La cervecería que devuelve al río agua más limpia de la que toma

    La cervecería que devuelve al río agua más limpia de la que toma

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago superará los $80 mil

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago superará los $80 mil

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago superará los $80 mil
    Chile

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago superará los $80 mil

    Ministra Ximena Rincón es insultada en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso

    FA, PC, PS, PPD y PL refuerzan críticas a megarreforma de Kast y afirman que se reunirán con economistas el lunes

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence
    Negocios

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence

    FNE pide eliminar cobro de “tarifa de seguridad” por parte de los terminales portuarios y que estos sean multados

    Andina anuncia inversiones por US$500 millones y su presidente llama a recuperar el dinamismo económico

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda
    Tendencias

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU, según reportes

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Braga por un cupo entre los cuatro mejores de la Europa League
    El Deportivo

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Braga por un cupo entre los cuatro mejores de la Europa League

    El plan perfecto que lideró Fernando Zuqui: las claves del batacazo de la UC ante Cruzeiro en el Mineirao

    Un festejo Monumental: Los Jaivas encabezarán la celebración del 101º aniversario de Colo Colo

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4
    Tecnología

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler
    Cultura y entretención

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Grabado en secreto desde una silla de ruedas: al rescate de un show olvidado de Pink Floyd

    Julio César Rodríguez llega a Mega: tendrá doble función

    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú
    Mundo

    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú

    Iratxe García, eurodiputada española: “Creo que es necesario el contar con perfiles como Boric en la cumbre progresista de Barcelona”

    Guterres aplaude el alto al fuego de diez días anunciado por Trump entre Líbano e Israel

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde