La revolución de la madera: Chile avanza hacia la construcción sustentable

Los desarrolladores inmobiliarios están apostando por una habitabilidad sostenible que disminuye hasta un 60% el consumo energético.

Chile está experimentando una transformación significativa en la industria de la construcción, con un notable aumento de la adopción de prácticas sustentables impulsadas principalmente por el uso de madera. Esta tendencia responde a la necesidad de reducir la huella de carbono del sector, responsable de aproximadamente un 28% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, según datos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).

De acuerdo al informe “La construcción de viviendas en madera en Chile” del Banco Mundial, la construcción con materiales sustentables, especialmente con madera laminada cruzada (CLT), ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, posicionando al país como un referente regional emergente en la adopción de esta tecnología.

Construcción sustentable como estrategia de conservación

Sofía Muñoz de Genau Green, empresa dedicada a la inversión en terrenos de conservación, destaca la sinergia entre la protección de bosques y la construcción sustentable: “La industria de la construcción está experimentando un cambio de paradigma. Ya no se trata solo de construir, sino de hacerlo de manera que aporte al entorno. En Genau Green, hemos visto que la conservación de los bosques puede ser compatible con la habitabilidad, siempre que las construcciones se desarrollen de manera sustentable. Esto implica elegir materiales responsables, como la madera certificada, y diseñar construcciones que respeten y protejan los ecosistemas en los que se insertan”.

Este enfoque, se alinea con las metas climáticas del país, que busca alcanzar la carbono neutralidad para 2050. “La madera es el único material de construcción que, además de ser renovable, actúa como un almacén de carbono durante toda la vida útil de la obra. Un metro cúbico de madera puede secuestrar aproximadamente una tonelada de CO2”, añade Sofía Muñoz.

Certificaciones y estándares en alza

La arquitecta Sofía Muñoz, especialista en construcción sustentable, puntualiza que el mercado chileno está cada vez más orientado hacia las certificaciones de sostenibilidad. “Actualmente, vamos un interés por parte de desarrolladores inmobiliarios de obtener certificaciones como LEED, CES (Certificación Edificio Sustentable) y Passivhaus. Esto refleja no solo una mayor conciencia ambiental, sino también una realidad económica: las construcciones sustentables tienen menores costos operacionales y mayor valor de reventa”, indicó.

Según datos de la Certificación Edificio Sustentable, las solicitudes para acreditar construcciones sustentables en Chile han experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, tendencia que se ha acelerado con la implementación gradual de la Ley de Eficiencia Energética, que entrará en plena vigencia en 2026, estableciendo requisitos cada vez más exigentes para el desempeño estratégico de las edificaciones.

Beneficios tangibles para usuarios y desarrolladores

La arquitecta destaca que más allá del componente ambiental, la construcción sustentable ofrece beneficios concretos para los usuarios. “Un refugio bien diseñado con criterios bioclimáticos puede reducir el entre un 40 y un 60% el consumo energético, mejorando significativamente el confort térmico y la habitabilidad al interior”, indica Muñoz.

El futuro de la construcción en Chile

Según sostiene la experta, el sector de la construcción a nivel nacional se encuentra en un punto de inflexión. La madera estructural, especialmente el CLT (madera contralaminada), está ganando terreno frente a los materiales tradicionales como el hormigón y el acero. “Países como Finlandia y Suecia, líderes en construcción sustentable, están desarrollando construcciones en madera completamente autosuficientes. En Chile, ya tenemos varios ejemplos exitosos y el potencial es enorme, considerando nuestros recursos y que la tecnología en construcción en madera ha avanzado a grandes pasos en nuestro país”, indica Muñoz.

De cara al futuro, el uso de materiales sustentables continuará en aumento, impulsado por la necesidad de adaptación al cambio climático y por las nuevas exigencias regulatorias. La construcción sustentable no es solo una tendencia pasajera, sino una transformación profunda que está redefiniendo la manera de construir y habitar espacios en nuestro país.

