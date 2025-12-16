SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    La revolución de la madera: Chile avanza hacia la construcción sustentable

    Los desarrolladores inmobiliarios están apostando por una habitabilidad sostenible que disminuye hasta un 60% el consumo energético.

    Por 
    Hub Sustentabilidad
    Los desarrolladores inmobiliarios están apostando por una habitabilidad sostenible que disminuye hasta un 60% el consumo energético.

    Chile está experimentando una transformación significativa en la industria de la construcción, con un notable aumento de la adopción de prácticas sustentables impulsadas principalmente por el uso de madera. Esta tendencia responde a la necesidad de reducir la huella de carbono del sector, responsable de aproximadamente un 28% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, según datos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).

    De acuerdo al informe “La construcción de viviendas en madera en Chile” del Banco Mundial, la construcción con materiales sustentables, especialmente con madera laminada cruzada (CLT), ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, posicionando al país como un referente regional emergente en la adopción de esta tecnología.

    Construcción sustentable como estrategia de conservación

    Sofía Muñoz de Genau Green, empresa dedicada a la inversión en terrenos de conservación, destaca la sinergia entre la protección de bosques y la construcción sustentable: “La industria de la construcción está experimentando un cambio de paradigma. Ya no se trata solo de construir, sino de hacerlo de manera que aporte al entorno. En Genau Green, hemos visto que la conservación de los bosques puede ser compatible con la habitabilidad, siempre que las construcciones se desarrollen de manera sustentable. Esto implica elegir materiales responsables, como la madera certificada, y diseñar construcciones que respeten y protejan los ecosistemas en los que se insertan”.

    Este enfoque, se alinea con las metas climáticas del país, que busca alcanzar la carbono neutralidad para 2050. “La madera es el único material de construcción que, además de ser renovable, actúa como un almacén de carbono durante toda la vida útil de la obra. Un metro cúbico de madera puede secuestrar aproximadamente una tonelada de CO2”, añade Sofía Muñoz.

    Los desarrolladores inmobiliarios están apostando por una habitabilidad sostenible que disminuye hasta un 60% el consumo energético.

    Certificaciones y estándares en alza

    La arquitecta Sofía Muñoz, especialista en construcción sustentable, puntualiza que el mercado chileno está cada vez más orientado hacia las certificaciones de sostenibilidad. “Actualmente, vamos un interés por parte de desarrolladores inmobiliarios de obtener certificaciones como LEED, CES (Certificación Edificio Sustentable) y Passivhaus. Esto refleja no solo una mayor conciencia ambiental, sino también una realidad económica: las construcciones sustentables tienen menores costos operacionales y mayor valor de reventa”, indicó.

    Según datos de la Certificación Edificio Sustentable, las solicitudes para acreditar construcciones sustentables en Chile han experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, tendencia que se ha acelerado con la implementación gradual de la Ley de Eficiencia Energética, que entrará en plena vigencia en 2026, estableciendo requisitos cada vez más exigentes para el desempeño estratégico de las edificaciones.

    Beneficios tangibles para usuarios y desarrolladores

    La arquitecta destaca que más allá del componente ambiental, la construcción sustentable ofrece beneficios concretos para los usuarios. “Un refugio bien diseñado con criterios bioclimáticos puede reducir el entre un 40 y un 60% el consumo energético, mejorando significativamente el confort térmico y la habitabilidad al interior”, indica Muñoz.

    El futuro de la construcción en Chile

    Según sostiene la experta, el sector de la construcción a nivel nacional se encuentra en un punto de inflexión. La madera estructural, especialmente el CLT (madera contralaminada), está ganando terreno frente a los materiales tradicionales como el hormigón y el acero. “Países como Finlandia y Suecia, líderes en construcción sustentable, están desarrollando construcciones en madera completamente autosuficientes. En Chile, ya tenemos varios ejemplos exitosos y el potencial es enorme, considerando nuestros recursos y que la tecnología en construcción en madera ha avanzado a grandes pasos en nuestro país”, indica Muñoz.

    De cara al futuro, el uso de materiales sustentables continuará en aumento, impulsado por la necesidad de adaptación al cambio climático y por las nuevas exigencias regulatorias. La construcción sustentable no es solo una tendencia pasajera, sino una transformación profunda que está redefiniendo la manera de construir y habitar espacios en nuestro país.

    De cara al futuro, el uso de materiales sustentables continuará en aumento, impulsado por la necesidad de adaptación al cambio climático y por las nuevas exigencias regulatorias. La construcción sustentable no es solo una tendencia pasajera, sino una transformación profunda que está redefiniendo la manera de construir y habitar espacios en nuestro país.

    Lee también:

    Más sobre:Hub SustentabilidadConstrucción SustentableMedio AmbienteConstrucciónHuella de CarbonoGenau GreenMaderaArquitectura Sostenible

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast y opción de José Luis Daza para Hacienda: “Pasa por una decisión que no es mía”

    Soulfía se une a la argentina Poli en su nuevo sencillo

    George Harrison estrena su primer videoclip oficial para “Give Me Love” dirigido por Finn Wolfhard: revísalo aquí

    Puro Pesado apuesta por la ranchera urbana en su nuevo EP

    Boric anuncia reforma para traspasar Gendarmería al Ministerio de Seguridad

    El modelo migratorio de Giorgia Meloni que Kast busca replicar

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Boric anuncia reforma para traspasar Gendarmería al Ministerio de Seguridad
    Chile

    Boric anuncia reforma para traspasar Gendarmería al Ministerio de Seguridad

    Senapred declara alerta roja en Santo Domingo y solicita evacuación de cuatro sectores

    Se buscan profesionales: el headhunting para el gobierno de Kast que asesoran Sebastián Figueroa, Isamit y exrector Sánchez

    Kast y opción de José Luis Daza para Hacienda: “Pasa por una decisión que no es mía”
    Negocios

    Kast y opción de José Luis Daza para Hacienda: “Pasa por una decisión que no es mía”

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”

    El rebaraje en la industria de los medios de pago tras la compra de Klap por parte de Itaú

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo
    Tendencias

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    Unión Española aprueba retorno de Emiliano Vecchio y se aferra a la Primera División: “Tenemos expectativas positivas”
    El Deportivo

    Unión Española aprueba retorno de Emiliano Vecchio y se aferra a la Primera División: “Tenemos expectativas positivas”

    Periodistas deportivos eligen a los mejores deportistas de 2025

    Repite el triunfo del Balón de Oro: Ousmane Dembelé se lleva el premio The Best de la FIFA

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Soulfía se une a la argentina Poli en su nuevo sencillo
    Cultura y entretención

    Soulfía se une a la argentina Poli en su nuevo sencillo

    George Harrison estrena su primer videoclip oficial para “Give Me Love” dirigido por Finn Wolfhard: revísalo aquí

    Puro Pesado apuesta por la ranchera urbana en su nuevo EP

    El modelo migratorio de Giorgia Meloni que Kast busca replicar
    Mundo

    El modelo migratorio de Giorgia Meloni que Kast busca replicar

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”

    Inseguridad, recesión y derechas en ascenso: El nuevo vecindario de América Latina que recibirá a Kast

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni