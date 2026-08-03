Estudio revela las empresas más sostenibles según la ciudadanía y los desafíos que tienen para liderar la transición

La cuarta edición del Monitor de Sostenibilidad Empresarial (MSE) por Ipsos, en conjunto con la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y la Universidad del Desarrollo (UDD), que evaluó la percepción ciudadana sobre el desempeño ambiental, social y de gobernanza de un centenar de compañías presentes en el país, indicó que la sostenibilidad es hoy una herramienta de competitividad para las empresas.

El estudio consideró más de 25 mil evaluaciones realizadas por cinco mil personas de distintas regiones y niveles socioeconómicos, quienes calificaron a las empresas a partir de 12 atributos asociados a las dimensiones ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El resultado fue un Índice de Percepción de Sostenibilidad Empresarial (IPSE) que alcanzó un promedio de 593 puntos, cuatro menos que en la medición anterior. La dimensión social fue la mejor evaluada por la ciudadanía, seguida por gobernanza y, finalmente, la dimensión ambiental, que continúa siendo la más rezagada.

Más allá de los resultados, el monitoreo dejó en evidencia la brecha entre las acciones que impulsan las empresas y la forma en que estas son comunicadas. Un 42% de las personas considera que existe poca información sobre las iniciativas de sostenibilidad, y apenas el 25% declara confiar plenamente en que los mensajes corporativos representan un compromiso genuino con el desarrollo sostenible. A esto se suma otro dato revelador: la mitad de los encuestados reconoce solo parcialmente el concepto de sostenibilidad o no logra identificarlo correctamente.

En el ranking general, Colún se mantuvo en el primer lugar, seguida por Dr. Simi y Sodimac. Sin embargo, el estudio también distinguió a las empresas mejor evaluadas en cada una de las 27 categorías analizadas, entre las que destacan Sodimac en hogar y construcción, Natura en belleza y cuidado personal y Sky en el sector aeronáutico.

Tres industrias, tres caminos hacia la sostenibilidad

El avance de Sodimac constituye uno de las iniciativas más llamativas de esta edición del estudio. La empresa ascendió desde el lugar 17 al tercero del ranking general y se consolidó como líder de la categoría Hogar y Construcción.

Para el gerente de Sostenibilidad y Cumplimiento de la compañía, Juan Carlos Corvalán, el principal aprendizaje ha sido integrar la sostenibilidad en la estrategia del negocio y extender este enfoque a toda la cadena de valor. “La experiencia de Sodimac demuestra que la sostenibilidad genera valor cuando se integra en la estrategia del negocio y se apoya en sistemas de gestión que permitan medir resultados y mejorar continuamente”, explicó.

Sostuvo además que la colaboración con los proveedores ha sido fundamental para avanzar en la reducción de emisiones y en el desarrollo de productos y servicios más sostenibles. Asimismo, plantea la necesidad de fortalecer la coordinación entre el sector público y el privado, impulsar instrumentos de financiamiento verde y apoyar la descarbonización de las pequeñas y medianas empresas.

En la industria de la belleza y el cuidado personal, Natura volvió a posicionarse como la empresa con mejor desempeño ambiental del estudio. Según explicaron, la sostenibilidad forma parte del modelo de innovación de la empresa y se expresa en iniciativas como Ekos, el primer hidratante corporal concentrado desarrollado por la marca, cuyo formato permite reducir en un 81% el uso de plástico.

En esa línea, la gerenta de Sustentabilidad Mercado Sur de Natura, Paola Nimo, sostuvo que la principal recomendación para el sector es avanzar hacia una mirada integral del negocio. “Las transformaciones más relevantes ocurren cuando la sostenibilidad se integra a las decisiones estratégicas y no se limita a iniciativas puntuales”.

Agregó además que la colaboración entre empresas, consumidores y autoridades es fundamental para acelerar el cambio y destaca el rol que puede desempeñar la Ley REP, aunque advierte que aún existen desafíos asociados a la fiscalización, la armonización de criterios y el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para la valorización de residuos.

En el sector de la aviación, una de las industrias más difíciles en alcanzar la carbononeutralidad, Sky Airline fue reconocida como la aerolínea con mejor evaluación ciudadana en sostenibilidad.

La gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de SKY Airline, María Elena Cooper, explicó que “escalar la viabilidad comercial del SAF hacia 2030 requiere construir un ecosistema nacional robusto mediante tres habilitadores: certezas regulatorias que brinden estabilidad, incentivos a la inversión para desarrollar infraestructura local y una estrecha articulación público-privada que conecte a la academia, el Estado y la industria”.

Desde la aerolínea, agregó que, si bien su flota ya está lista para operar con mezclas de hasta un 50% de combustible sostenible de aviación (SAF), “todavía no existe disponibilidad comercial en Chile para vuelos domésticos”. Por eso, Sky está impulsando, junto con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, investigaciones orientadas al desarrollo de este combustible a partir de aceite de camelina.

“Actualmente, en Sky hemos priorizado medidas que hoy generan un impacto concreto, como una flota compuesta íntegramente por aeronaves Airbus con tecnología NEO, el uso de inteligencia artificial y prácticas de vuelo eficiente aplicadas en más del 90% de nuestras operaciones. Esto ha permitido reducir en un 29,8% las emisiones por asiento y en un 26,4% las emisiones por pasajero-kilómetro”, indicó Cooper.

Junto con esto, agregó también que el desafío de la descarbonización debe ser desde una perspectiva integral destacando que, en el trayecto entre Santiago y Calama, su operación registra emisiones promedio de 67,71 gramos de CO₂ por pasajero-kilómetro, una cifra que, según explican, es inferior a la de un auto promedio con dos ocupantes.

Exigencias más altas y nuevas formas de competir

Pero hoy, la transformación de las empresas no solo se guía por las expectativas de los consumidores. Son los mercados internacionales, los inversionistas y los nuevos marcos regulatorios los que están elevando los estándares de sostenibilidad y exigiendo una integración cada vez más profunda de estos criterios en la gestión corporativa.

El gerente general de Proyecta Impacto, Andrés Sepúlveda, explicó que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) S1 y S2 están marcando un punto de inflexión, al exigir que las empresas incorporen explícitamente los riesgos climáticos y los factores de sostenibilidad en sus procesos de toma de decisiones.

A esto se suman regulaciones como la Directiva Europea de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Directiva sobre Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), que están ampliando las exigencias a toda la cadena de suministro y obligando a las empresas a demostrar, mediante evidencia concreta, cómo gestionan sus impactos ambientales y sociales.

Y pese a que el desafío es principalmente importante para sectores productivos como la minería, la agroindustria, el sector forestal y la industria de los alimentos, los expertos advierten en que esta transformación ya alcanzó a prácticamente todas las actividades económicas.

La sostenibilidad, en definitiva, se convierte cada vez más en un indicador de la capacidad de una empresa para anticipar riesgos, adaptarse a nuevas condiciones de mercado y construir relaciones de confianza en el largo plazo.