Pablo Valenzuela: “Sin medición, la sostenibilidad se vuelve algo demasiado suave. Necesitamos que tenga lenguaje de negocio”

En un nuevo capítulo de radio Duna, Pablo Valenzuela, consultor senior de Azerta, conversó sobre los principales aprendizajes que deja la tercera versión del estudio Liderazgo y Reputación Corporativa, realizado junto a Acción Empresas. El análisis confirma la tendencia de que hoy la sostenibilidad y el desempeño de criterios ESG (ambiental, social y gobernanza) están directamente vinculados con la reputación de las empresas y con su viabilidad en el largo plazo.

Según explicó Valenzuela, el estudio -respondido principalmente por altos ejecutivos de grandes empresas- vuelve a evidenciar que la reputación ya no se construye desde acciones aisladas o comunicacionales, sino desde el corazón del negocio. “El principal factor es el alineamiento entre la estrategia de negocios y la sostenibilidad. Ya no rinde dedicarse a hacer una cosa y tomar la sostenibilidad como algo extra programático; tiene que estar en el centro del negocio”, señaló. En ese sentido, advirtió que las empresas que siguen tratando los criterios ESG como un complemento corren mayores riesgos reputacionales.

Uno de los temas centrales de la conversación fue la gestión preventiva de los riesgos ESG y el rol del relacionamiento con los grupos de interés. Valenzuela apuntó que muchas empresas siguen actuando de forma reactiva, principalmente en la comunicación, lo que debilita su capacidad de anticiparse a conflictos. “Las acciones comunicacionales muchas veces se activan post crisis. La idea es prepararse antes, con políticas, gobernanza y una cultura interna que permita enfrentar mejor cuando un riesgo explota”, explicó, agregando que el diálogo real con stakeholders sigue siendo una de las grandes deudas del mundo corporativo.

Pablo Valenzuela, consultor senior de Azerta, junto a Bárbara Pezoa, editora de Hub Sustentabilidad de La Tercera.

El consultor también abordó las brechas entre la estrategia declarada y la implementación cotidiana, destacando que aún es bajo el número de empresas que cuentan con comités transversales de sostenibilidad en la alta dirección. “No hay balas de plata, pero sí cosas que son importantes: uno, convicción del directorio y del CEO; dos, estructuras de gobernanza; y tres, la cultura. No basta con el papel ni con el comité si la sostenibilidad no está incorporada en el día a día”, indicó, destacando además el desafío pendiente de alinear a proveedores en toda la cadena de valor.

Ya hacia el término de la conversación, Valenzuela insistió en la importancia de avanzar en medición y uso de datos para darle solidez a la gestión de criterios ESG. “Sin medición, la sostenibilidad se vuelve algo demasiado suave. Necesitamos que sea dura, que tenga lenguaje de negocio”, sostuvo, planteando que medir impactos -no solo ambientales, sino también sociales y de valor compartido- es clave para demostrar retornos y fortalecer la reputación. En esa línea, concluyó que la coherencia entre lo que la empresa hace, comunica y espera de sus grupos de interés “es lo que más paga” en términos reputacionales.

