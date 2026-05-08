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    Sustentabilidad

    Cómo la sostenibilidad corporativa actúa desde reportes ESG a acciones concretas con apoyo en terreno

    El nuevo capítulo analizó, por una parte, las nuevas tensiones ambientales que marcan 2026 a nivel global y que ya influyen en empresas chilenas que exportan o integran cadenas de valor internacionales. Por otro, tras los incendios que afectaron zonas de Penco, Tomé y Lirquén, Isabel Ortúzar y Christian Farías cuentan de la alianza entre Clínica Alemana de Santiago y Desafío Levantemos Chile, articulada con el Servicio de Salud Talcahuano, que se desplegó durante un mes equipos de salud mental casa por casa.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    Clínica Alemana y Desafío Levantemos Chile

    Durante un nuevo capítulo de Hub Sustentabilidad en Radio Duna, se presentó un análisis del estudio jurídico internacional Clark Hill que plantea que 2026 es un año de “recalibración” para la sostenibilidad corporativa global. La presión ya no está en declarar compromisos, sino en demostrar con datos que se cumplen.

    La primera tensión, explicó la editora del programa Bárbara Pezoa, es el reporte climático obligatorio, que dejó de ser voluntario en grandes mercados y genera un efecto dominó sobre exportadores y sus proveedores. La segunda es el greenwashing, con mayor escrutinio legal sobre lo que las empresas comunican. La tercera apunta a la cadena de suministro y derechos humanos, con normas europeas que exigen trazabilidad incluso en países en desarrollo. La cuarta es la economía circular, que pasó a ser exigencia legal para poder vender en ciertos mercados. Y la quinta es el uso de inteligencia artificial en los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG), útil para medir y reportar, pero que abre preguntas sobre la calidad y auditabilidad de la información.

    Con estos nuevos estándares, que muestran ejemplos concretos en cambios regulatorios de diversos países, como la sostenibilidad hoy se muestra como una gestión de riesgos, acceso a mercados y viabilidad operativa.

    Sostenibilidad en terreno

    Ese marco global dio paso a un ejemplo concreto sobre cómo la sostenibilidad corporativa puede pasar a ser acción territorial. Tras los incendios que afectaron sectores de Penco, Tomé y Lirquén, una alianza de siete años entre Clínica Alemana de Santiago y Desafío Levantemos Chile, articulada con el Servicio de Salud Talcahuano, desplegó durante un mes equipos de salud mental en terreno.

    Pese a que la alianza varios años articulando la acción de emergencia, Desafío optó por esperar el momento adecuado, cuando la fase de remoción de escombros daba paso al duelo. “Nosotros fuimos más cautos y esperamos a que se ordenara todo un poco. A veces, uno más ayuda al que no estorba. Nos articulamos el ente público, nosotros y la Clínica Alemana en el momento exacto, donde la gente ya se pudo sentar a pensar lo que realmente había pasado”, explicó su líder de equipo de salud Isabel Ortúzar.

    En esta línea, el operativo se diseñó fuera de la lógica tradicional de atención. “La lógica de este operativo no era llegar a abrir una consulta. Los equipos se organizaban en cuadrillas y se desplegaban casa por casa, desde la necesidad y los territorios”, explicó, por su parte, el jefe de Sostenibilidad de Clínica Alemana, Christian Farías.

    Así, contaban durante la entrevista, psiquiatras y psicólogos trabajaron en duplas recorriendo los sectores afectados. Aunque las atenciones directas rondaron las 70 personas, el impacto se amplificó con trabajo comunitario y coordinación con los equipos locales que hoy continúan el acompañamiento. “Empezar una reconstrucción distinta, que era la reconstrucción de la salud mental con equipos locales en los territorios”.

    alianza Desafío Levantemos Chile y Clínica Alemana

    Farías destacó que este despliegue fue posible por una relación previa de años. “Esto no es que pase una catástrofe, soy una empresa, pongo recursos, me saco la foto y me voy”, sostuvo. En siete años, la alianza suma más de 70 operativos y más de 800 profesionales voluntarios. De hecho, dijo, existe una “lista de espera” interna de equipos que quieren participar. “Aquí no hay ninguna transferencia de recursos para que se trasladen a los terrenos. Es completamente voluntario”, señaló.

    Reconstruir confianza, no solo atender pacientes

    El trabajo en terreno permitió detectar necesidades que iban más allá de la consulta médica: un niño sin colegio, un emprendedor sin herramientas de trabajo, familias que necesitaban algo tan simple como recuperar esperanza. “Nosotros desarrollamos algo muy bonito dentro como de todo el equipo que estuvo en terreno que nos propusimos devolverle a la gente la esperanza en el Estado, en la sociedad en la sociedad civil”, señaló Ortúzar.

    Así, la cercanía cambió la relación médico–paciente. “Estábamos todos viviendo la misma experiencia. Los médicos, que los solíamos ver en los hospitales y las consultas, se sentaron en el living, comieron pan amasado con la gente. La necesidad fue mucho más fácil de levantar desde el par”.

    La experiencia mostró también cómo la sostenibilidad corporativa puede transformarse en colaboración real entre sector público, privado y sociedad civil. “Cuando las partes son capaces de sentarse en una mesa y querer solucionar una dificultad, surgen buenos resultados”, afirmó Farías durante la entrevista.

    Escucha el programa completo aquí:

    Más sobre:Hub SustentabilidadMedio AmbienteESGSostenibilidadSostenibilidad corporativaApoyo en TerrenoLevantemos ChileClínica Alemana

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