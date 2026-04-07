Desafío Levantemos Chile y Clínica Alemana se unen para atender la salud mental, la huella invisible de los incendios en el sur

Los incendios que afectaron a Penco, Tomé y sectores de los alrededores de la Región del Biobío al inicio de 2026, dejaron más de 20 mil personas damnificadas, miles de hectáreas arrasadas y barrios completos devastados. Junto con la pérdida material, quedó también una huella que se vuelve cada vez más visible y común: el impacto en la salud mental.

En esa línea, la colaboración entre el Servicio de Salud Talcahuano, Clínica Alemana de Santiago y Desafío Levantemos Chile permitió desplegar un operativo enfocado en salud mental para 70 personas de Linquén y Punta de Parra, con equipos de psicólogos y psiquiatras de adultos e infanto-juveniles. La intervención no solo dio continuidad a la atención tras la emergencia, sino que también ayudó a descomprimir la carga de los equipos locales y proyectó nuevas atenciones en especialidades con alta demanda.

Este hito se enmarca en una alianza que ya cumple seis años y que, solo en 2025, realizó 1.600 prestaciones médicas gratuitas en distintas regiones del país para reducir listas de espera. En total, más de 7.500 personas y sus familias han sido beneficiadas por este trabajo conjunto.

Para Elisa Valdés, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Clínica Alemana, comprender la salud mental como una prioridad luego de un desastre de esta naturaleza es fundamental y urgente a gestionar. “En situaciones de emergencia o catástrofe la red de protección de las personas se ve afectada y aumentan las necesidades de salud mental, tanto individuales como comunitarias. Y muchas veces este tipo de problemáticas son mucho menos visibles. Acompañar profesionalmente los procesos de recuperación emocional es clave tras una crisis y debiese considerarse una prioridad después de cualquier tipo de emergencia”.

Desde el Servicio de Salud Talcahuano, agrega Valdés, la evaluación fue positiva porque, pese a los esfuerzos de sus equipos, “fue clave la coordinación con Desafío Levantemos Chile y las duplas de psiquiatras y psicólogos de Clínica Alemana para poder atender a las familias, porque además viajaron profesionales especializados tanto en adultos como infanto-juveniles”.

Mientras que para Nicolás Birrell, presidente de Desafío Levantemos Chile, ha visto en terreno cómo estos eventos dejan secuelas profundas: “La evidencia recogida en terreno revela que los incendios forestales de gran magnitud no solo consumen hectáreas, sino que fracturan la estabilidad psicológica de miles de personas. Nuestro despliegue en zonas siniestradas como Penco y Tomé nos ha permitido observar fenómenos críticos que requieren atención urgente; las catástrofes humanas tras las catástrofes naturales”.

Y destaca además la necesidad de actuar temprano: “Para Desafío Levantemos Chile, intervenir en las primeras semanas es vital por razones estratégicas como la prevención de secuelas a largo plazo y ayudar a las personas a recuperar la autonomía necesaria para liderar sus propios procesos de reconstrucción”.

Descomprimir la red local y reducir listas de espera

El operativo en salud mental es parte de un modelo de colaboración que, durante seis años, ha permitido a Clínica Alemana y Desafío Levantemos Chile apoyar a distintos servicios de salud del país, focalizando esfuerzos en las especialidades con mayor demanda. “Cuando tienes necesidades urgentes, las alianzas son clave. Todas las organizaciones, públicas y privadas, tenemos una expertise distinta y la clave para avanzar es precisamente unir esos esfuerzos: cada uno contribuye con lo que mejor sabe hacer para aportar a los desafíos que enfrentamos como país”, indicó Valdés.

Birrell, por su parte, coincidió con la importancia de crear alianzas, y agregó: “Este modelo de articulación funciona porque combina la capacidad técnica y eficiencia del sector privado con el conocimiento territorial y la red de atención del sector público. Si logramos sistematizar estas alianzas, estaremos resolviendo una emergencia social histórica como lo es la oportunidad en el acceso a la salud”.

A partir de abril, esta colaboración en Talcahuano se ampliará a otras especialidades como otorrinonaringología, oftalmología y cirugía vascular, con el objetivo de seguir reduciendo tiempos de espera y apoyando a los equipos locales.

Muriel Hidalgo, jefa del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Talcahuano, describió el impacto de esta coordinación: “En conjunto estamos reconstruyendo salud mental, reconstruyendo también el entramado y el tejido social. Es una ayuda que se da en el momento exacto y justo para trabajar en conjunto con Desafío Levantemos Chile y con la Clínica Alemana para apoyar a nuestros hospitales”.

Ese impacto se refleja en las personas beneficiados de la iniciativa, como es el caso de Alejandra Baeza, hija de usuarios en Punta de Parra, quien indicó: “Cuando recibí la llamada que venían equipos de Santiago a ver a mi papá, pues para mí fue una alegría, porque la idea es levantar a mi papá y que no se siguiera hundiendo anímicamente”.