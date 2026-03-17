Extienden por 30 días el estado de excepción para Concepción, Penco y Tomé tras incendios forestales de enero

Extienden por 30 días el estado de excepción para las comunas de Concepción, Penco y Tomé tras incendios forestales de enero

El Ministerio de Interior informó este martes la prórroga por un plazo adicional de 30 días el estado de excepción constitucional en que actualmente se encuentran las comunas de Concepción, Penco y Tomé, en la región del Biobío.

La medida se puso en marcha en enero pasado luego de los incendios forestales que afectaron a la región del Biobío, siendo estas comunas las más afectados por la catástrofe. Las llamas dejaron miles de damnificados y más de 20 personas fallecidas.

Según lo detallado por el decreto del Ejecutivo, publicado en el Diario Oficial, la medida se justifica precisamente en los antecedentes antes señalados.

También agrega que se justifica en “la peligrosidad y comportamiento del fuego, al riesgo de propagación, a la cantidad de personas afectadas, a la conformación geográfica de las zonas comprometidas y a las condiciones concurrentes”.

Por otro lado, la publicación detalla que “ en las comunas de Concepción , Penco y Tomé, subsisten las condiciones que dieron origen a la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe , en razón de la magnitud de la afectación producida por los incendios forestales, el número de personas damnificadas, el daño a viviendas e infraestructura y la alteración de servicios básicos”.

Por otro lado, señalan que en estas comunas todavía se encuentran realizando trabajos para la instalación de viviendas de emergencia y de reposición de servicios sanitarios. “En razón de lo señalado previamente, resulta necesario continuar velando por el orden y la seguridad pública en las referidas comunas”, explican.

Además de lo anterior, el decreto del Ministerio del Interior también renovó como jefe de la Defensa Nacional (Jedena) en la región al contraalmirante Edgardo Acevedo Pérez.