“Quedamos sin plata”: Quiroz advierte que reconstrucción en el Biobío exigirá “decisiones difíciles”

Quiroz advierte que reconstrucción en el Biobío exigirá “decisiones difíciles”: “Quedamos sin plata”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz advirtió este domingo que la reconstrucción tras los incendios forestales en la Región del Biobío obligará al gobierno a tomar “decisiones difíciles” en materia fiscal, en medio de un escenario económico complejo.

El secretario de Estado realizó las declaraciones durante una actividad en Lirquén, en la comuna de Penco, donde acompañó al Presidente José Antonio Kast en un recorrido por las zonas afectadas por los siniestros que impactaron a varias comunas de la región.

Según explicó el ministro, la reconstrucción física de las áreas dañadas se estima en torno a US$400 millones, recursos que deberán financiarse en un contexto de estrechez fiscal. “Está súper claro que quedamos sin plata”, afirmó Quiroz, quien llamó a realizar una reordenación del gasto público para enfrentar las necesidades más urgentes.

Quiroz advierte que reconstrucción en el Biobío exigirá “decisiones difíciles”: “Quedamos sin plata”. En la imagen, Lirquén tras los incendios. Pedro Rodriguez / LA TERCERA

En esa línea, el titular de Hacienda advirtió que algunos mecanismos de apoyo estatal ya implican altos costos fiscales. Como ejemplo mencionó el sistema de estabilización del precio del petróleo, que —según indicó— puede significar hasta US$50 millones semanales en menor recaudación, cifra que podría aumentar si el precio internacional del crudo continúa al alza.

“En una semana y media se paga toda la reconstrucción”, sostuvo.

Medidas para reactivar la economía

Durante su intervención, Quiroz también profundizó en algunas de las medidas económicas que el gobierno pretende impulsar para apoyar la recuperación.

Entre ellas destacó la eliminación transitoria del IVA a la primera venta de viviendas nuevas durante 12 meses, iniciativa que busca reactivar el sector inmobiliario y recuperar parte de los cerca de 200 mil empleos perdidos en la construcción.

El ministro también adelantó ajustes para agilizar los procesos de evaluación ambiental de proyectos de inversión, con el objetivo de reducir plazos y fomentar nuevas iniciativas económicas.

A ello se sumará un subsidio al empleo que el Ejecutivo proyecta como el mayor de las últimas tres décadas, orientado principalmente a apoyar a pequeñas y medianas empresas que generan trabajo formal.

Quiroz advierte que reconstrucción en el Biobío exigirá “decisiones difíciles”: “Quedamos sin plata” DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Incentivos a sectores productivos

El plan económico también contempla medidas para dinamizar sectores productivos clave, como la acuicultura, donde existen más de 200 proyectos de relocalización de centros de cultivo pendientes.

Según Quiroz, el objetivo es eliminar trabas regulatorias para permitir que estas iniciativas avancen y así impulsar la producción, el empleo y las exportaciones.

El ministro concluyó señalando que la reconstrucción debe abordarse en distintas dimensiones —física, económica e institucional—, pero insistió en que el país deberá enfrentar el proceso con responsabilidad fiscal.