PepsiCo aplaza una década su meta de carbono neutralidad y revisa compromisos ambientales clave

En un movimiento que marca un nuevo capítulo en la creciente tendencia empresarial de revisar a la baja sus compromisos climáticos, PepsiCo anunció esta semana un giro relevante en su estrategia de sostenibilidad: aplazará su meta de cero emisiones netas de 2040 a 2050. La noticia, difundida por The Wall Street Journal, transparenta también una serie de ajustes a sus objetivos en envases, plásticos y eficiencia hídrica, lo que tensiona el discurso ambiental de las grandes corporaciones.

La multinacional de bebidas y snacks —con marcas como Pepsi, Lay’s y Mountain Dew— justificó los cambios argumentando una combinación de factores externos e internos. Entre ellos: el lento avance de la infraestructura de reciclaje, barreras regulatorias, desafíos logísticos en el despliegue de energías limpias, y el crecimiento del propio negocio.

“El mundo era muy diferente cuando fijamos estas metas en 2020”, declaró Jim Andrew, Chief Sustainability Officer de PepsiCo, citado por el diario estadounidense. “Anticipamos un mayor apoyo político y medidas regulatorias más agresivas, que no se han materializado”.

Metas reconfiguradas: menos ambición, más pragmatismo

El nuevo plan climático de PepsiCo establece un horizonte más extenso y ajusta varias metas intermedias:

Emisiones netas cero: Se retrasa de 2040 a 2050.

Reducción de emisiones Alcance 1 y 2: Baja del 75% al 50% para 2030.

Objetivos Alcance 3: Se desglosan ahora en reducciones del 42% para emisiones energéticas e industriales y 30% en emisiones agrícolas y forestales, manteniéndose dentro de la lógica del Acuerdo de París, según la empresa.

Plásticos reciclados: El compromiso de alcanzar 50% de contenido reciclado en sus envases plásticos para 2030 se ajusta al 40% para 2035.

Diseño de envases sustentables: Se retrasa la meta de lograr envases 100% reciclables, reutilizables o compostables del año 2025 al 97% para 2030.

PepsiCo también eliminó el objetivo de que el 20% de sus bebidas se vendan en envases reutilizables para 2030 y abandonó la meta de reducir el uso de plástico virgen procedente de fuentes no renovables, reemplazándola por una reducción de 2% anual.

Razones estructurales y obstáculos globales

Entre las restricciones específicas mencionadas por la compañía están regulaciones como las de China, que no permiten el uso de PET reciclado en envases de grado alimenticio. Además, aunque no se refirieron directamente a los aranceles al aluminio impuestos durante la administración Trump, estos han afectado las cadenas de suministro y fomentado una mayor dependencia del plástico, tal como señaló The Washington Post.

PepsiCo también enfrenta desafíos logísticos: la mayoría del concentrado de sus bebidas en EE.UU. se produce en Irlanda, lo que lo expone a tarifas de importación.

Apuesta por agricultura regenerativa y nuevo plan climático

Pese a los ajustes, la compañía aumentó algunas metas. Por ejemplo, amplió su objetivo de implementar prácticas de agricultura regenerativa —que promueven la biodiversidad y la salud del suelo— de 2,8 a 4 millones de hectáreas para 2030.

Junto con los anuncios, PepsiCo presentó su primer plan de transición climática, que describe cómo la empresa pretende alcanzar sus metas de sostenibilidad, aunque sin comprometer nuevas fechas exigentes.

Tendencia preocupante en la industria

El retroceso de PepsiCo sigue a movimientos similares de su competidora Coca-Cola, que en diciembre rebajó de manera discreta su meta de envases reutilizables y ajustó a la baja sus compromisos con el reciclaje. Este patrón comienza a inquietar a reguladores, inversionistas y consumidores conscientes, que ven con preocupación cómo los grandes actores del consumo masivo moderan sus ambiciones medioambientales frente a la presión económica.