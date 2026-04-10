Tecnología satelital con ondas de radar: el monitoreo de ICEYE que anticipa desastres naturales

Las crisis climáticas como incendios, sequías, terremotos e inundaciones se intensifican a través de los años, por lo que mirar el territorio desde el espacio se ha transformado en una herramienta concreta de gestión del riesgo. Así, Daniel Cleffi, CEO para Latinoamérica de ICEYE, en conversación con Hub Sustentabilidad, detalló cómo la tecnología satelital SAR está cambiando la forma en que los gobiernos enfrentan desastres climáticos y emergencias.

Daniel Cleffi, CEO Latam de ICEYE

ICEYE nació como un proyecto universitario en la Universidad Aalto, en Finlandia, enfocado originalmente en el monitoreo de glaciares. Con el tiempo, esa investigación derivó en el desarrollo de satélites SAR (radar de apertura sintética), capaces de observar la superficie terrestre a través de ondas de radar, a diferencia de los satélites ópticos que funcionan como cámaras fotográficas. “Este radar puede pasar por las nubes, operar de noche, con humo o en cualquier condición climática”, explicó Cleffi. “Eso nos permite un monitoreo persistente, 24/7, en cualquier punto del planeta”.

En ese sentido, la precisión es uno de los factores que distingue a esta tecnología. Las imágenes alcanzan una resolución de 16 centímetros por píxel, lo que en términos espaciales se considera submétrico. “No es solo observación, es detección de cambios”, enfatizó. “Imagínate que tengo una imagen de una zona urbana de ayer y hoy hubo un terremoto. Entonces puedo comparar las mismas imágenes y ver dónde están y cuáles son los cambios, y así hacer un análisis de daños estructurales”, comentó.

Uno de los usos más relevantes hoy es la anticipación de inundaciones. ICEYE desarrolló soluciones de alerta temprana que combinan sus propias imágenes con otras capas de datos para prever qué zonas se verán afectadas hasta con tres días de anticipación. “Puedes mover a la población completa”, afirmó. Del mismo modo, recordó el caso de las recientes inundaciones en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, donde el gobierno pudo identificar rápidamente viviendas afectadas y entregar apoyo financiero a los damnificados en solo cinco días, además de coordinar rutas seguras de evacuación. “Eso ahorra presupuesto, pero más importante que eso; salva vidas”.

La tecnología también permite seguir la expansión de catástrofes cuando alcanzan infraestructura humana, monitorear manchas de petróleo en el océano, evaluar sequías, vigilar fronteras y apoyar búsquedas y rescates. “Muchas veces, en una o dos horas podemos generar una imagen del punto donde pudo haber ocurrido un accidente aéreo, por ejemplo. Eso evita desplegar grandes operativos a ciegas y reduce muchísimo el tiempo de reacción”, explicó.

Para Cleffi, el creciente interés de los países por contar con sus propias constelaciones satelitales responde tanto a la nueva geopolítica como al aumento de eventos climáticos extremos. “Los satélites nos dan datos globales, en escala y en tiempo real. Un satélite da la vuelta a la Tierra en 90 minutos. Esa capacidad hoy es más accesible económicamente y los gobiernos están viendo los beneficios que ya tienen sus vecinos”, señaló, mencionando que Brasil, por ejemplo, ya opera satélites de ICEYE.

“Lo que ganamos es velocidad de reacción”, concluyó. Y en un contexto donde las emergencias climáticas son cada vez más frecuentes, esa velocidad por parte del monitoreo de gobiernos e industrias puede marcar la diferencia entre el daño y la prevención.

Desde FIDAE, donde ICEYE presentó estas capacidades a delegaciones internacionales, quedó claro que el espacio dejó de ser un ámbito lejano para transformarse en una herramienta concreta de gestión territorial, climática y de emergencia. “El evento está maravilloso. Y es un evento en el que tenemos la oportunidad de hablar no solamente con las autoridades de Chile, sino también recibir delegaciones de todo el mundo. Entonces es una oportunidad para promover lo que estamos haciendo y contarles cuáles problemas podemos ayudarles a solucionar”, terminó diciendo.